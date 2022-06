Accident de chaloupe : un policier raconte le sauvetage d’un père et de ses enfants

Les efforts d’un policier et d’un citoyen ont sauvé la vie d’un père et de ses enfants lors de l’accident de chaloupe qui a eu lieu le 4 juin dernier dans le secteur de Pointe-Lebel, près de Baie-Comeau.

L’accident s’est produit alors que le groupe pêchait sur le ruisseau Dallaire. La Sûreté du Québec a reçu un appel de détresse concernant un chavirement de chaloupe.

Le policier de la Sûreté du Québec Alexandre Talbot s’est rendu sur place le plus rapidement possible. Un citoyen s’y trouvait également avec son bateau, car il avait entendu l’appel sur les fréquences radio des services d’urgence.

Je suis embarqué avec le citoyen et on s’est dirigé sur l'eau sans trop savoir vers quoi on s’en allait , raconte Alexandre Talbot.

Ils ont finalement trouvé les naufragés, dont deux enfants, accrochés à des roches dans l’eau. Alexandre Talbot n’a pas hésité à sauter à l’eau pour prendre en charge les trois personnes, qui présentaient des signes très avancés d’hypothermie.

« Ils n’étaient pas capables de parler, pas capables de bouger, ils avaient le regard vide. À ce moment-là, j’ai su que ça pressait et qu’il fallait les sauver le plus vite possible. » — Une citation de Alexandre Talbot, policier de la Sûreté du Québec

Cet acte reste pour le policier le geste qu’il fallait poser dans le cadre de son travail. Il sauterait à l’eau de nouveau sans hésiter.

Selon lui, il est assez rare pour un policier de la Sûreté du Québec de faire face à une situation de sauvetage en eau naturelle. Son expérience lui a appris au fil des années à gérer son énergie et son adrénaline.

On comprend très vite la situation, en quelques secondes. La tâche à faire, c’est vraiment de sauver ces personnes-là , lance le policier.

Alexandre Talbot a également participé aux efforts de recherche afin de localiser l’autre personne manquante. Malheureusement, Michael Tremblay Gemus, 36 ans, a été retrouvé sans vie deux jours plus tard.