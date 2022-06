Des pétitions réclament une alerte Amber spécifique pour les enfants vulnérables

Suzi Guarrasi, une mère d'Ajax dont le garçon est autiste et non verbal, a lancé lundi une pétition sur le site change.org qui demande au gouvernement de l'Ontario et à la Police provinciale de l'Ontario (PPO) de revoir leurs politiques et procédures en matière d'alertes d'urgence.

Mme Guarrasi avance que si une alerte avait été lancée immédiatement, il y aurait eu plus de chances de retrouver vivant Draven Graham. Sa pétition a recueilli plus de 3700 signatures en date de mercredi à 8 h.

L'auteure fait valoir que les enfants souffrant d’un retard de développement et qui ne parlent pas auront des difficultés à demander de l’aide, ce que la police avait suggéré dans son avis de recherche.

Malgré les efforts déployés - par drone, hélicoptère et brigade canine - Draven Graham a été retrouvé mort dans la rivière Scugog lundi après-midi. Il avait disparu de son domicile environ 24 h plus tôt.

Mme Guarrasi et son mari ont conduit d'Ajax à Lindsay, dimanche soir, pour participer aux recherches.

« Je sais que si mon fils avait disparu, je voudrais que chaque personne se rende immédiatement sur place. » — Une citation de Suzi Guarrasi, mère d'un garçon autiste

Je me suis dit que ce pauvre enfant avait besoin de nous, et c'est pourquoi nous sommes allés là-bas et avons essayé de le chercher , raconte l’Ontarienne dont le fils, âgé de 9 ans, est également autiste et non verbal.

Une nouvelle alerte Draven ?

Katrina Reid, une mère de Hamilton dont la fille est autiste, a créé lundi une pétition similaire sur change.org qui demande la mise en place d'un deuxième système d'alerte Amber lorsque des enfants vulnérables disparaissent.

Elle a baptisé son projet Alerte Draven en mémoire du garçon décédé.

Sa pétition a recueilli plus de 45 000 signatures à 8 h, mercredi. Le système actuel d'alerte Amber n'est destiné qu'aux enfants ayant été enlevés.

J'ai aussi un enfant autiste. Et elle a essayé de s'enfuir plusieurs fois. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être là, de la surveiller quand c'est arrivé, et de l'attraper avant qu'elle n'aille trop loin ou avant qu'elle ne soit blessée , indique Mme Reid.

« Je suis fatiguée de voir la même histoire aux infos avec des enfants différents. C'est juste quelque chose qui, je crois, pourrait être évité si nous avions quelque chose comme [l’Alerte Draven]. » — Une citation de Katrina Reid, mère d'une fille autiste

Crystal Hunter, porte-parole d'Autisme Ontario, a déclaré mardi qu'une alerte Amber pourrait fournir des informations importantes aux forces de l'ordre ou aux membres de la communauté sur la meilleure façon de communiquer avec une personne autiste disparue.

C'est un jour très triste pour notre communauté, et nous sommes de tout cœur avec la famille de Draven , ajoute Mme Hunter en précisant que les enfants ne sont pas les seuls à être en danger.

Cela touche aussi les adultes, les personnes âgées vulnérables. Nous sommes favorables à toute action qui nous permet de trouver une solution , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de CBC