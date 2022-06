La zone d’innovation de la région sera annoncée après les élections de cet automne

La décision de ne pas confirmer officiellement la venue de la zone d’innovation avant les élections ne surprend pas le directeur général d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Mario De Tilly. On était quand même relativement conscients que ce serait difficile d’avoir cette annonce-là avant la période électorale , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le projet représente beaucoup pour la région. Les trois villes concernées et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se sont d'ailleurs unies pour proposer un seul et même projet au gouvernement. Une zone d’innovation signifierait plusieurs investissements dans le domaine de la batterie en Mauricie et au Centre-du-Québec. Chercheurs de grand talent et entreprises spécialisées dans ce domaine porteur d’avenir pourraient faire leur arrivée chez nous.

Chargement de l’image Mario De Tilly, directeur général d'Innovation et développement économique Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Partir de zéro

Toutefois, le domaine de la batterie est relativement nouveau pour le Québec. M. De Tilly croit que c’est ce qui explique pourquoi l’annonce tarde. Il parle d’un dossier éminemment complexe . Pour lui, tous ceux qui travaillent sur le projet doivent évoluer à partir d’une page blanche . Il y a des métiers qui n’existent pas, il y a des expertises qui n’étaient pas présentes sur le territoire québécois.

« On ne peut pas se mettre à la place de leaders internationaux si on n’est pas à la pointe de toutes ces connaissances-là. » — Une citation de Mario De Tilly, directeur général d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières

Un autre élément important est de réussir à attirer des talents dans la région. Pour ce faire, M. De Tilly est d’avis qu’il faut proposer un milieu intéressant. Il donne l’exemple d’un chercheur en transition énergétique venu d’une grande métropole qui a certains critères avant de prévoir un déménagement. Un tel candidat recherche un mode de vie particulier. Il souhaite aussi s'établir près de ses confrères et veut s’assurer que le gouvernement et l’université puissent le soutenir financièrement pour effectuer ses recherches, croit-il.

Une école de la batterie à Trois-Rivières?

Dans la foulée de la filière de la batterie qui se développe présentement dans la région, le Cégep de Trois-Rivières est en réflexion concernant la mise en place d'une possible école de batterie. Selon le directeur général du cégep, Louis Gendron, les formations pourraient commencer dès 2023.

Des entreprises du parc industriel de Bécancour, le Cégep de Shawinigan et l' UQTR pourraient être impliqués dans ce nouveau programme. Le programme se concentrera plutôt sur la formation en entreprise. Selon M. Gendron, il n'y aura pas de nouveau bâtiment construit. Les gens ne veulent pas juste suivre la formation, ils veulent savoir où est-ce qu’ils vont travailler par la suite. Il faut que ça soit dans cette logique-là.

Les entreprises spécialisées dans ce domaine qui se sont installées dans la région ou qui ont annoncé qu'elles le feraient sont déjà nombreuses. Nouveau Monde Graphite, Nemaska Lithium, BASF et GM Canada font partie de ces entreprises.

Avec les informations de Magalie Masson