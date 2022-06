La seconde mouture du règlement sur la redevance à Percé est adoptée

Parmi la vingtaine de personnes présentes, quelques citoyens ont pris la parole, pendant la période de questions, pour faire part de leur position au règlement.

Certains ont mentionné qu'ils se sentaient confus avec les modifications qui ont été présentées par la Ville, la semaine dernière, pour répondre aux préoccupations des commerçants et des citoyens.

Je commence à être pas mal perdue dans vos changements de règlement , a lancé une travailleuse saisonnière, France Henry.

Une autre citoyenne a, de son côté, tenu à dire qu’elle était en faveur de la réglementation, ce qui s'est rarement produit lors des dernières séances du conseil. Hélène Riel s'est d'ailleurs adressée directement à la mairesse, Cathy Poirier.

Je vous remercie personnellement du travail que vous avez accompli pour vos citoyens. Soyez assurés, vous et vos conseillers, de mon appui et de mon aide si l’occasion se présente à moi , a-t-elle affirmé.

Chargement de l’image Hélène Riel est une citoyenne de Percé. Photo : Gracieuseté : Télévision communautaire de Grande-Rivière

La dame a également ajouté qu'elle déplore toute la controverse entourant la redevance.

J’ai vu la mairesse se faire accuser de dictature la semaine dernière. J’ai vu un citoyen au micro faire allusion à sa vie personnelle. J’ai vu un autre commerçant faire des allusions pour soulever un doute quant à la probité de la mairesse concernant une modification à la réglementation en sous-entendant que ce changement lui bénéficiait en tant que commerçante. J’ai vu la mairesse se faire crier qu’elle devait démissionner la semaine dernière , énumère la citoyenne.

« Ça m’a écœurée. » — Une citation de Hélène Riel, citoyenne de Percé

J’ai vu des commerçants manquer de respect pendant des réunions en ne respectant pas le décorum malgré qu’il fut très bien expliqué et crier de la salle lorsqu’ils n’avaient pas la parole. Vous me jetterez des tomates après , a-t-elle lancé à l'intention de ses concitoyens.

Les porte-paroles du Comité citoyens-commerçants de Percé, qui réclament la suspension du règlement, étaient, quant à eux, absents lors de la séance.

Le comité n'était pas présent et n’a pas demandé à ses membres d’être présents , confirme le co-porte-parole, Jonathan Massé.

Selon lui, il était inutile de faire acte de présence pour l'adoption du règlement modifié puisque la Ville n’est pas à l'écoute de leurs revendications.

« Ce n’est pas par manque d’intérêt du sujet qu’on n'était pas présents, c’est surtout [parce qu’on constate] que l’intérêt des élus et leurs agissements ne sont pas nécessairement dignes de leur fonction. » — Une citation de Jonathan Massé, co-porte-parole du Comité citoyens-commerçants de Percé

Chargement de l’image Jonathan Massé rappelle qu'il est contre la redevance (archives). Photo : gracieuseté Jonathan Massé

Quand on est élu, c’est pour représenter les gens, les écouter, tenter de trouver des solutions. Quand on impose de la sorte des règlements qui affectent grandement la vie des gens et des commerçants et qu’on ne daigne pas leur adresser la parole et les consulter, c’est vraiment un manque flagrant d’éthique au niveau d’un milieu municipal , soulève-t-il.

Les membres du comité poursuivent leurs démarches auprès des différentes instances judiciaires.

Une nouvelle modification au règlement

Le conseil municipal de Percé a ajouté, mardi soir, une nouvelle modification au règlement concernant la salle de spectacle de la Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils.

Chargement de l’image La mairesse de Percé, Cathy Poirier, a annoncé l'ajout d'une exemption au règlement (archives). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La billetterie sera exemptée de la redevance. Seules la salle à manger et la boutique de la Vieille Usine devront appliquer cette taxe.

Selon la mairesse, Cathy Poirier, cet ajout va dans le même sens que l'exemption de la redevance pour les festivals et les activités ponctuelles de Percé.

La nouvelle modification au règlement ainsi que celles ajoutées la semaine dernière sont maintenant en vigueur.