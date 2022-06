GRYB de Victoriaville veut croître en misant sur les compétences d’ici

L'entreprise a mis la main sur Dalkotech, Rad Technologie et Éco-trak. Dans un communiqué, GRYB affirme que son volume de vente passe ainsi de 3,5 millions de dollars à 250 millions de dollars, notamment grâce à ses nouvelles acquisitions. Au total, 1000 personnes y travailleront.

Le président de l'entreprise, Rémi Beaudoin, souligne qu’il est important de donner de la valeur aux initiatives locales et à la force de travail que l’on peut trouver sur place. On est dans les grands fabricants nord-américains, a d’abord mentionné le président. Ce n’est pas mauvais ce qu’ils fabriquent outre mer, mais les gens veulent quand même acheter local.

« Que ça vienne d’Amérique du nord, ça reste un produit local qui est de chez nous. C’est très important. Même les produits faits en Europe ne sont pas nécessairement adaptés pour le marché d’ici, il faut que ce soit adapté pour le marché d’ici. » — Une citation de Rémi Beaudoin, président de GRYB

À écouter : Entrevue de Rémi Beaudoin dans l'émission Vivement le retour

Des acquisitions prometteuses

Les entreprises Dalkotech et Rad Technologie fabriquent des attaches pour différentes machines, et vont de paires. Il n’était donc pas possible d’acheter l’une sans l’autre selon le président de GRYB, Rémi Beaudoin. Contrairement à GRYB, Dalkotech et Rab Tech font des affaires différemment aux manufacturiers, c’est d’une pierre deux coups , a-t-il précisé.

Afin de rester compétitif sur le marché, GRYB a aussi acheté l’entreprise ECO-TRAC, qui doit lui apporter son expertise dans le domaine de la haute technologie.

Rémi Beaudoin a aussi mentionné que son entreprise est passée à la fabrication de 12 000 attaches à plus de 76 000 par année.

« On fabrique tous des attachements pour les excavatrices, les chargeurs sur roues, les godets, les attaches rapides, les pouces, les électros aussi, les grappins, les chargeurs forestiers pour les camions et les trailers. » — Une citation de Rémi Beaudoin, président de GRYB

GRYB existe depuis 15 ans.