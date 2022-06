Un Torontois agressé aux abords d’une station de métro espère une sécurité renforcée

Un homme de Toronto qui a été volé et battu à l'extérieur d'une station de métro à la fin du mois de mai demande davantage de sécurité et de personnel aux arrêts de la Commission de transport de Toronto (CTT).

La victime, Christian Garcia, raconte qu'il envoyait des textos à sa mère à l'intérieur de la station de métro Dundas quand un homme a attrapé son téléphone et a essayé de s'enfuir avec.

J'ai essayé de récupérer mon téléphone. Il m'a donné 20 coups de poing , se souvient-il. Ça m'a vraiment fait mal. Je ne pouvais pas dormir .

Je ne m'y attendais pas , résume Christian Garcia, qui est sourd et aveugle d'un œil.

Christian Garcia raconte qu'il envoyait un SMS à sa mère dans la station de métro Dundas lorsqu'un homme a saisi son téléphone et a essayé de s'enfuir avec.

Sa mésaventure s’ajoute aux incidents violents des stations de la CTT qui poussent certains usagers à demander à l'opérateur de transport en commun de renforcer la sécurité des lieux.

Parmi les incidents récents, citons la fusillade mortelle à la station Sherbourne, en avril, et l’agression d’une femme poussée sur les voies à la station Bloor-Yonge.

« Ils ont besoin de plus de sécurité, de plus d'agents, de plus de caméras. » — Une citation de Christian Garcia, victime d'une agression

Le groupe de défense du transport en commun TTCRiders estime lui aussi que l'organisation doit donner la priorité à la sécurité, notamment en augmentant le nombre d'employés et en installant des portes de quai pour que les usagers ne puissent pas être poussés sur les voies.

Ils doivent vraiment trouver une nouvelle stratégie pour rendre les choses plus sûres pour tout le monde , estime Adam Cohoon, coprésident du comité d'accessibilité du groupe.

Plus d'agents de sécurité

Plusieurs difficultés freinent l'ajout de portes sur les quais. Outre le coût prohibitif, toutes les stations devront être converties au système de contrôle automatique des trains (ATC), ce qui est actuellement en cours sur la ligne Yonge-University.

La CTT répond avoir déjà pris un certain nombre d'initiatives pour assurer la sécurité des usagers, notamment l'ajout de 56 agents spéciaux et l'installation de caméras supplémentaires.

Il y a des choses de sécurité publique qui peuvent survenir. C'est malheureux. C'est quelque chose dont nous nous occupons, a déclaré Stuart Green, porte-parole de la CTT .

Cette réponse ne convient pas à M. Cohoon, qui dénonce aussi la réponse de la CTT au sujet d’une poursuite d'un million de dollars lancée par la passagère poussée sur les voies en avril.

Dans sa déclaration de défense, la CTT demande le rejet de la poursuite, affirmant qu'elle n'est responsable d'aucun dommage.