Traque à l’orignal dans les rues de Québec

C’est un citoyen qui a alerté les autorités après avoir vu l’animal à proximité des bureaux de la RAMQ et du siège social d’iA Groupe financier, sur la Grande Allée, vers 4 h 45. Le cervidé aurait ensuite pris la direction de l’Université Laval.

Les policiers travaillent à circonscrire l’animal le plus possible dans ses déplacements afin de le diriger vers des lieux plus appropriés. Nous demandons aux citoyens et surtout aux automobilistes de demeurer vigilants lors de leurs déplacements dans le secteur , a indiqué le SPVQ dans un communiqué.

Selon le corps policier, la taille de l’animal laisse à penser qu’il s’agit d’un jeune orignal.

Plus de détails à venir.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette