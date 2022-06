Train léger : certains craignaient que le budget ne soit pas respecté, selon l’enquête

Ian Pattison, qui dirigeait la division train léger de l'agence provinciale Infrastructure Ontario, a expliqué à la Commission, mardi matin, qu'on lui avait dit que le budget n'était pas à débattre . Il dit avoir craint que personne ne soumissionne pour le projet de 12,5 kilomètres.

C'est le montant que la Ville voulait dépenser , a déclaré M. Pattison. Et, vous savez, cela a soulevé de l’inquiétude, on pouvait avoir un problème de soumission.

Même l'ancien directeur municipal qui a supervisé le processus, Kent Kirkpatrick, a déclaré à la commission lors d'une entrevue, le 30 mai, qu'il craignait que les soumissionnaires ne soient pas en mesure de faire des propositions respectant le plafond de 2,1 milliards de dollars fixé par la Ville, d'autant plus que le tunnel du centre-ville présentait un certain risque pour les constructeurs.

Personnellement, je n’étais pas certain que nous allions pouvoir poursuivre [le projet] jusqu'au jour où nous avons débuté les appels d’offres et que nous avons reçu des soumissions , a reconnu M. Kirkpatrick à un avocat de la Commission.

En fin de compte, deux des trois consortiums présélectionnés ont soumis des offres respectant l'enveloppe de 2,1 milliards de dollars, y compris Groupe de transport Rideau (GTR), qui a remporté le contrat en obtenant le score le plus élevé.

Plafond budgétaire sous surveillance

L'enquête publique sur le train léger d'Ottawa, déclenchée par la province l'automne dernier, tente de faire la lumière sur les problèmes commerciaux et techniques qui ont pu entraîner des problèmes sur la ligne de la Confédération, en particulier deux déraillements survenus l'été dernier.

Chargement de l’image L'ancienne trésorière de longue date de la Ville d'Ottawa, Marian Simulik, a comparu le 14 juin 2022 devant la commission chargée d'enquêter sur la Ligne de la Confédération. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

La Commission, dirigée par le juge à la Cour d'appel de l'Ontario, William Hourigan, examine le projet de manière chronologique et a passé les deux premiers jours à se concentrer sur le processus de passation de marchés – ​​y compris à déterminer si le budget total prévu pour ce projet a pu en limiter la qualité finale.

Le budget de 2,1 milliards de dollars pour le train léger a été établi en 2009, mais il était préliminaire : il a été fixé avant que toute ingénierie détaillée ne soit terminée et ne tenait pas compte de l'inflation. Dans le même temps, les gouvernements fédéral et provincial de l'époque s'étaient engagés à ne contribuer qu’à hauteur de 600 millions de dollars chacun au projet.

Au cours des années suivantes, la Ville et ses experts ont trouvé des moyens de maintenir le projet dans les limites budgétaires, notamment en raccourcissant le tunnel du centre-ville et en le déplaçant pour qu'il soit moins profond, et en raccourcissant les quais de la gare - des problèmes que l'ancienne adjointe Nancy Schepers a dû résoudre. Mme Schepers doit comparaître devant la Commission mercredi après-midi.

Faites confiance aux soumissionnaires

Les avocats de la Commission ont pressé les témoins pour savoir si l'inflexibilité de la Ville sur le budget avait des ramifications sur la qualité du projet et s'il y avait une pression politique pour respecter ce budget.

Y a-t-il eu des discussions sur la question de savoir si le budget ou le plafond fixé introduisait ou augmentait le risque que le secteur privé puisse faire une promesse qu’il ne pouvait ensuite pas respecter dans ses soumissions? a demandé l’une des avocates de la commission, Kate McGrann, à l'ancienne trésorière de la Ville d’Ottawa, Marian Simulik, mardi après-midi.

Mme Simulik a non seulement nié de telles discussions, mais a déclaré que la Ville était convaincue que les consortiums qui soumissionnait pour le projet – qui étaient composés de grandes multinationales – élaboreraient des propositions professionnelles.

Nous avons tout simplement fait confiance au secteur privé pour agir raisonnablement et produire un dossier ou une offre qui reflétait ce qu'ils pensaient que les coûts allaient être , a déclaré Mme Simulik à la Commission.

Chargement de l’image Kate McGrann, co-avocate principale de l'enquête sur le train léger d'Ottawa, a passé des heures à interroger l'ancienne trésorière de la ville, Marian Simulik, au sujet du budget et du modèle de financement de la ligne de la Confédération. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

M. Pattison a également déclaré mardi que le fait que deux propositions conformes aux prix aient été soumises était la preuve que le budget semblait faisable pour des entreprises aussi expérimentées.

Mme Simulik et M. Pattison ont tous deux déclaré qu'il n'est pas inhabituel qu'un projet soit conçu selon le budget alloué, ce que les avocats de la Commission d'enquête ont suggéré.

La commission d'enquête a appris que l’appel d’offres de la Ville comprenait un plan d'urgence au cas où tous les soumissionnaires dépasseraient le budget, ce qui aurait nécessité des approbations supplémentaires du conseil.