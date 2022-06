M. Billings serait le premier acteur important du mouvement à plaider coupable.

Ce dernier est en prison depuis le 19 février dernier. Son arrestation a d’ailleurs été largement diffusée sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes ont régulièrement écouté ses discours au cours des manifestations qui ont paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant des semaines, cet hiver.

Au cours des manifestations, Tyson George Billings apparaissait souvent aux côtés de Pat King, une autre personnalité éminente et l'un des chefs du mouvement.

Les deux hommes sont co-accusés et font face à des accusations d'intimidation et d'entrave au travail des policiers. Des accusations de méfait, d’avoir conseillé de commettre un méfait et de faire obstruction à la police pèsent aussi contre les deux accusés. Ces derniers doivent également répondre à des accusations pour avoir désobéi à une ordonnance du tribunal et avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal.

Des partisans proches de Tyson George Billings, qui vit en Alberta, s'attendent à sa libération après une comparution devant le tribunal prévue à 10 h, mercredi.

Si Tyson George Billings plaide coupable, selon la nature des accusations, il pourrait recevoir une peine de six mois de prison. En prison depuis près de quatre mois, il devrait recevoir un crédit pour le temps purgé et pourrait être libéré, probablement sous conditions, dès mercredi.

L'avocat de M. Billings, Me Jake Chadi, n'était pas en mesure de commenter le dossier au moment d’écrire ces lignes.

Tyson George Billings continue de soutenir le mouvement

Tout au long de sa détention, M. Billings, généralement par l'intermédiaire de ses partisans, a continué de solliciter des fonds via ses comptes sur les réseaux sociaux et son site Web, vendant des marchandises liées au Convoi de la liberté .

En avril, il s'est adressé directement à des partisans du centre de détention de Quinte, à Napanee, leur demandant de lui acheter des marchandises et de soutenir le Freedom Central Canada . Le mouvement est devenu pour de nombreux partisans une source privilégiée d'informations et de mises à jour depuis que la police a dégagé les manifestants des rues d'Ottawa.

Je vais bien, mais ma famille me manque beaucoup , a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique diffusé en direct à ses supporters.

Tyson George Billings a expliqué à ses partisans comment le soutenir financièrement. Ce dernier a indiqué que sa mère avait déjà versé une somme de 30 000 $ à son avocat, en plus de payer ses factures courantes, ses paiements de pensions alimentaires pour enfants et ses prêts de camion.

Chargement de l’image Des sympathisants du mouvement des camionneurs ont paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant plusieurs semaines, en janvier et février (archives). Photo : Getty Images / Spencer Platt

M. Billings a déclaré qu'il donnait des informations directement à Freedom Central Canada afin qu’elles soient ensuite partagées avec ses partisans.

Au cours des dernières semaines, l’organisation du Freedom Central Canada a présenté Chris Sky, militant anti-vaccination bien connu, et d'autres personnalités éminentes du mouvement pour la liberté , dont une personne qui fait actuellement campagne à travers le Canada jusqu'à Ottawa pour soutenir une future manifestation.

Dimanche, Selena Paley, l'une des organisatrices du Freedom Central Canada , a déclaré qu'elle avait parlé avec Tyson George Billings et qu'il s'attendait à être libéré le 15 juin à la suite de sa comparution devant le tribunal.

Mme Paley a indiqué qu'elle et deux autres membres du Freedom Central Canada se rendaient à Ottawa pour récupérer M. Billings et le soutenir après sa libération.

Mme Paley a demandé à ses partisans de venir au palais de justice d'Ottawa pour soutenir Tyson George Billings, qu'elle décrit comme faisant partie intégrante de la sécurité des camionneurs lors des manifestations d'Ottawa et comme un homme qui a mis beaucoup de choses en jeu pendant le "Convoi de la liberté" .

Une affiche faisant la promotion de la libération de Tyson George Billings est diffusée en ligne.

S'il est libéré mercredi, M. Billings aura passé 116 jours consécutifs en prison à la suite de son arrestation lors des manifestations de l'hiver.