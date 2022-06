Deux parcs municipaux et deux espaces verts consacrés au camping pour sans-abris

« Nous allons faire une différence » — Une citation de Mike Savage, maire d'Halifax

Nous devons toujours garder à l'esprit ceux qui ont besoin de notre aide, qui n'ont pas d'endroits où dormir. C'est de cela qu'il s'agit , a dit le maire Mike Savage, avant le vote de mardi soir.

Selon un rapport de la municipalité, les sites choisis permettraient à plus de 30 personnes de dormir dans ces espaces communautaires . C'est plus que le nombre de personnes qui dorment actuellement dans les parcs.

Par contre, 616 personnes supplémentaires sont inscrites sur une liste pour un logement social.

Ces zones ont été choisies parce qu'elles répondaient à certains critères. Elles sont à au moins 50 mètres des écoles, des garderies, des terrains de jeux ou des cimetières.

Chargement de l’image Cette carte montre les zones de camping désignées pour les personnes en situation d'itinérance. Photo : Gracieuseté : Municipalité Régionale d'Halifax

Ces zones sont aussi relativement proches des toilettes publiques et des transports en commun.

Des résidents inquiets

Les personnes campant sur ces sites devront respecter les réglementations municipales telles que les règlements sur le bruit et les interdictions de feu.

Les agents de conformité municipaux devront faire respecter les règlements, et non la police régionale d'Halifax.

La police régionale d'Halifax (HRP) ne devrait pas être la réponse principale à de nombreux problèmes liés à l'itinérance. Elle devrait se concentrer sur la prévention et la résolution du crime , indique le rapport.

Les conseillers ont soulevé de nombreuses préoccupations au sujet du plan, y compris la confusion sur les emplacements des parcs.

Par exemple, Lower Flinn Park , a déclaré le conseiller Shawn Cleary. J'en parle parce qu'il y a Flinn Park et Lower Flinn Park et j'ai passé les deux derniers jours à répondre à environ 30 courriels de personnes qui vivent près de Flinn Park et qui demandent pourquoi on permet aux gens de camper au bas de la piste de luge de leur enfant.

Chargement de l’image Le conseiller municipal Shawn Cleary. Photo : Radio-Canada / CBC

Shawn Cleary se demandait aussi comment les campeurs allaient savoir ou installer leurs tentes.

Max Chauvin, le gestionnaire de projets spéciaux pour les parcs et les loisirs d'Halifax, s'attend à ce qu'il y ait une certaine confusion.

Mais son équipe va installer des pancartes pour indiquer aux gens où ils peuvent et ne peuvent pas camper.

Les deux emplacements de Dartmouth sont dans le quartier du conseiller Sam Austin. Il croit que les sites ont été bien choisis même si certains résidents de sa région ne voulaient pas d'un campement permanent près de chez eux.

Geary Street est à proximité des services, c'est situé au centre, il n'y avait rien d'autre là avant , a dit le conseiller. Il y a des résidents qui ne sont simplement pas intéressés, mais il y a aussi des préoccupations légitimes.

Il a parlé des risques d’incendie après celui qui s’est déclenché ce week-end et du sentiment de sécurité des femmes qui marchent dans le secteur.

Le maire Mike Savage s’est dit conscient que ces sites de campings ne sont pas une solution parfaite , mais à court terme il est satisfait si ça peut au moins améliorer la situation.