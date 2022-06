Le Rodéo d’Ayers Cliff est lancé

Un Rodéo a été possible l’an dernier, mais il a fallu composer avec un effectif réduit et faire plus petit.

Cette fois-ci, la fondatrice de l’événement et propriétaire de l’Auberge d’Ayer’s Cliff, Katrine Lafaille, compte organiser un Rodéo similaire aux années précédentes, avant la COVID.

Sur quatre jours du 16 au 19 juin, plusieurs activités seront proposées aux participants, comme des ateliers de danse en ligne, du rodéo, des dégustations de méchoui, ou encore de la danse zumba.

C’est sûr que le rodéo, c’est l’attraction numéro un. Ce sont des cow-boys qui viennent de partout au Québec. On a de très beaux calibres , a déclaré Katrine Lafaille, qui ajoute avoir déjà vendu de nombreux billets en prévente.

Le Rodéo se clôturera sur un spectacle de bull jumping, mené par l’artiste d’envergure international Manu Lataste.

Avec les informations de l'émission Par Ici l'Info