C’est le temps de revenir à la vaccination de routine, dit la Dre Jennifer Russell

Depuis près de deux ans et demi, la vaccination pour la COVID-19 a tellement pris de place dans les communautés qu’on en a oublié la vaccination de routine face à des maladies infantiles.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, calcule que le moment est maintenant propice pour reprendre la campagne de vaccination auprès des enfants.

Ces vaccins normaux ont été ignorés pendant la pandémie de la COVID-19, indique la Dre Russell.

Ces vaccins sont efficaces contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et l’hépatite, rappelle-t-elle.

« Notre message est qu’il est temps de retourner à la vaccination de routine auprès de nos enfants. On doit le faire avant cet automne. » — Une citation de Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

On ne veut pas voir ces maladies augmenter parce que nous n’avons pas pensé à la vaccination pendant la COVID-19. Nous avons ignoré beaucoup de choses depuis deux ans et demi. Il est temps de s’en souvenir et de rattraper notre retard , soutient la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Chargement de l’image La médecin hygiéniste en chef du N.-B., Dre Jennifer Russell. Photo : Radio-Canada

Cette pause de vaccination a été principalement due aux habitudes adoptées pendant la pandémie, explique-t-elle. Les gens restaient à la maison et leur routine a été bouleversée, a-t-elle remarqué.

Maintenant que la province a retrouvé une forme de stabilité dans sa lutte contre la COVID-19, l’idée est de relancer le processus habituel de vaccination.

Nous n’aimerions pas voir une éclosion de rougeole [comme on a vu en 2019 dans la région de Saint-Jean] qui aurait pu être évitée par le vaccin. On sait que si le nombre de vaccins administrés baisse, les risques sont augmentés , a expliqué la Dre Russell.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue