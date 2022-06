Tuerie en N.-É.: les habitants ont encore besoin d’aide deux ans après

Kim Burton, une responsable du ministère de la Justice, a rapporté que dans les semaines qui ont suivi la fusillade de masse des 18 et 19 avril 2020, le ministère a eu du mal à faire participer les gens au programme, qui propose des conseils et d'autres services de soutien.

Le défi demeure qu'il y a beaucoup de Néo-Écossais et beaucoup de Canadiens que nous n'avons pas encore rejoints , a indiqué Mme Burton.

Mme Burton a expliqué que les victimes d'actes criminels sont généralement aiguillées vers le programme à mesure que les affaires les concernant progressent dans le système de justice pénale.

Mais, dans ce cas où le tireur a été tué par la police, le ministère a dû tendre la main aux communautés touchées du nord et du centre de la Nouvelle-Écosse.

Environ un mois après la tragédie, le ministère a mis en place des centres de services dans quatre communautés de la Nouvelle-Écosse : Portapique, Masstown, Shubenacadie et Wentworth.

Chargement de l’image Kim Burton, des services aux victimes du ministère de la Justice, témoigne lors de l'enquête de la Commission des pertes massives. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

À l'époque, je me souviens que notre clientèle était inconnue , a-t-elle déclaré. Nous nous appuyions sur d'autres agences ou sur l'autoréférence.

Mme Burton a ajouté que les services aux victimes avaient été contactés par une personne cherchant de l'aide plus tôt cette semaine, et elle a dit que d'autres devraient le faire dans les mois à venir.

Il y a des membres de la communauté qui ont été rejoints au cours des trois derniers mois et ont dit : Je pense que je suis prêt pour de l'aide maintenant , a rapporté Mme Burton.

Cela pourrait être leur processus de guérison, mais certains ont dit : Je voulais que les familles et les personnes les plus touchées soient aidées en premier .

Le mois dernier, l'enquête a publié un rapport provisoire indiquant que bon nombre des personnes et des familles les plus touchées par la tragédie n'avaient pas encore reçu le soutien dont elles avaient besoin.

Par exemple, une carte de commentaires laissée lors d'une journée portes ouvertes de la Commission des pertes massives à l'automne 2021 indiquait : Nous avons plus que jamais besoin d'un conseiller en deuil et en traumatisme , indique le rapport.

Ce thème a été réitéré par de nombreux répondants à notre enquête en ligne en février et mars 2022. Un répondant a écrit : Il semble que personne ne comprenne ce que nous avons traversé . Notre communauté a désespérément besoin de plus de soutien en santé mentale.'

La commission a encouragé les agences gouvernementales et non gouvernementales à agir rapidement pour fournir du soutien supplémentaire en matière de santé mentale, de traumatisme et de deuil.

Des services déjà prolongés

Dana Bowden, directrice des services aux victimes du ministère de la Justice, a déclaré que les centres de services étaient initialement mis en place pour deux semaines, fonctionnant six jours par semaine de 10 h à 19 h.

Mais le besoin était si grand que les centres ont été maintenus ouverts jusqu'en août 2020, date à laquelle les sites de Shubenacadie et de Masstown ont dû fermer, car tous deux étaient dans des écoles. Les deux autres sites sont restés ouverts deux jours par semaine jusqu'en janvier 2021.

Chargement de l’image Christine Blair, à gauche, maire de la municipalité de Colchester, et Tom Taggart, député provincial de Colchester North, témoignent lors de l'enquête de Commission des pertes massives. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

À Portapique, où 13 personnes ont été abattues dans la nuit du 18 avril 2020, une caravane a été installée à côté du centre communautaire, où des conseils étaient disponibles.

Christine Blair, maire de la municipalité où la plupart des meurtres ont eu lieu, a souligné qu'un manque de soutien à Colchester s'est développé pour les personnes souffrant encore de chagrin et de traumatismes, ce qui peut entraîner une augmentation de l'anxiété et de la maladie mentale.

Nous ne réalisons tout simplement pas à quel point la souffrance est étendue, et elle doit encore être traitée , a-t-elle dit.

Beaucoup a été fait, et il reste encore beaucoup à faire.

Mme Blair a ajouté qu'une équipe spéciale devait se rendre dans les communautés pour offrir un soutien.

Tom Taggart, député de la circonscription de Colchester North, qui comprend Portapique, a complété que l'approche d'équipe est une bonne idée. Mais il a souligné que des services de santé mentale plus spécifiques devraient également être proposés.