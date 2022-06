Voir un médecin ou une infirmière en trois jours, mais à ses frais

Chez Medicalux, il est possible de consulter un médecin ou une infirmière en trois jours ouvrables… à condition que le patient puisse payer les frais de visite qui varient de 60 $ à 120 $.

La propriétaire Danica Gautreau était infirmière praticienne au Réseau de santé Vitalité.

Pour celle qui a d'abord ouvert une clinique d'esthétique, il s'agit d'une façon de faciliter l'accès aux soins de santé.

« Je voyais qu'il manquait d'accès quand les gens étaient sur des listes d'attente pendant cinq ans à sept ans avant d'avoir accès à un pourvoyeur de santé primaire. » — Une citation de Danica Gautreau, propriétaire de la clinique Medicalux

Ces cliniques privées pourraient, selon elle, aider à désengorger le système de santé publique qui vit une pénurie de main-d'œuvre.

Elle souligne que les frais sont imposés parce que la province ne permet pas aux professionnels de la santé en pratique privée d'être remboursés par la province ou d'avoir accès aux laboratoires des réseaux de santé.

La clinique offre de nombreux services : de l'ergonomie, à la vaccination, en passant par des services de laboratoire, des traitements de varicose à de simples consultations médicales. On peut même y subir un test de dépistage pour la COVID-19.

Danica Gautreau indique que certaines personnes qui sont en attente pour avoir un médecin de famille viennent ouvrir un dossier à sa clinique en attendant d'avoir accès à un médecin dans le secteur public.

Elle tient beaucoup à rendre la santé accessible plus rapidement.

Par exemple, on se garde des plages horaires pour les urgences. Alors si un patient doit être vu la journée ou le lendemain, on peut le rentrer , explique-t-elle.

À l'encontre des principes de justice sociale

La clinique de Dieppe n'est pas la première en son genre. À Edmundston, l'infirmière Tracy Ouellet a ouvert sa clinique il y a quelques années.

Ces cliniques créent cependant des inégalités, a remarqué Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton.

Les gens qui ont davantage les moyens sont capables d'avoir accès à de différents services ou des services plus rapidement. Cela ne fait qu’augmenter l'écart entre les gens qui ont des ressources dans notre société et ceux qui n'en ont pas. Ça va à l'encontre des principes de justice sociale , prétend-elle.

Danica Gautreau voulait créer un environnement de travail plus calme et contrôlé en comparaison du milieu de la santé publique.

Il manque une infirmière pour ton quart de travail et tu es deux au lieu de trois ou quatre pour faire le travail. C’est dur, c’est dur pour tout le monde. Aussi, tu ne sais jamais, tu vas peut-être être pris pour être là pendant 24 heures , raconte-t-elle.

Récemment, le ministère de la Santé a dévoilé qu'il manque près de 200 médecins et 800 infirmières dans le système au Nouveau-Brunswick.

Des leçons à tirer

Claire Johnson pense qu’il y a des leçons à tirer quand on veut ouvrir une clinique privée.

À mon avis, on devrait en tirer une leçon. Elle n’est pas d'ouvrir une clinique privée où l’on a plus de contrôle, mais d'arranger le système public. C’est aussi de prendre les leçons et les choses qu'on est capable de faire dans le privé et essayer de l'intégrer dans le système public déjà existant , est-elle d’avis.

Nous n'avons pu obtenir de réponses de la part du ministère de la Santé, à savoir si ces cliniques privées créent davantage de pénurie dans le système de santé publique.

D’après un reportage de Noémie Avidar