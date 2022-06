La Française s’était produite au MTelus lors de son premier passage à Montréal en 2018. Quoique cette année-là, le contrat de location ne lui était pas destiné, vu qu’elle était en première partie d’Eddy de Pretto.

Cette année, c’est bel et bien elle la signataire. Mais il y avait tellement de gens qui voulaient passer à son grand appartement d’un soir, qu’elle doit d’offrir un programme double dans la métropole. Personne ne va s’en plaindre.

Les battements du cœur

Cœur étant le nom de son disque de 2021 qui l’a propulsé dans la stratosphère (album de l’année aux Victoires de la musique 2022), c’est avec une pulsion bien sentie rappelant des battements que la chanteuse est montée sur scène à 22 h 20 pour interpréter la chanson-titre.

Ceux qui étaient dans la salle de la rue Sainte-Catherine en 2018 ont immédiatement réalisé que la Clara Luciani devant eux n’était plus la même que celle de naguère. Vaguement taciturne, économe de gestuelle, guitare en mains et quelque peu désinvolte il y a quatre ans, elle était hier lumineuse, bondissante, libre de mouvements et rassembleuse au possible.

Allez-y Montréal! , a-t-elle crié dès la salve d’ouverture. Ce n’était pas du chiqué ou de l’effet bon marché. C’était une réelle invitation à faire la fête. Après une pétillante version d’Amour toujours durant laquelle la foule a repris le refrain au vol, Luciani n’a pas caché ses états d’âme.

Je suis tellement émue d’être ici. J’ai rêvé de vous durant la pandémie. Vous retrouver concrétise beaucoup de choses. Vous êtes prêts à faire la fête? Mais pour le faire, il faut danser. Beaucoup.

Plaisir communicatif

Chargement de l’image Clara Luciani a offert une prestation bien différente de sa dernière présence à Montréal. Photo : Courtoisie / Spectra / Victor Diaz Lamich

Invitation un peu inutile, tellement les spectateurs qui remplissaient le MTelus avaient envie de s’éclater sans compter. Et c’était réciproque sur scène. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai vu une artiste internationale être aussi heureuse d’être sur une scène chez nous. Mardi, Clara Luciani ne voulait être nulle part ailleurs qu’à Montréal.

C’est tellement vrai, que durant La baie, elle a ajouté une référence locale. Après Ce n’est pas Paris/Et ce n’est pas Londres/Ce n’est pas Berlin , elle a hurlé : C’est Montréal! C’est Montréal! . Le volume de décibels de la clameur des spectateurs a doublé d’un seul coup.

Nous avions droit à la théorie des vases communicants. Plus Clara dansait, sautillait et bondissait – très haut – sur scène, plus ça hurlait au parterre et jusqu’au fond du balcon. Effet d’entraînement garanti.

Il faut dire que ses nouvelles chansons et leur enveloppe sonore se prêtent à merveille à une virée du genre. Dans ses pantalons amples qui nous rappelaient les « pattes d’éléphant » des années 1970, les nouvelles chansons de Clara Luciani se situent quelque part entre une pop vitaminée bien actuelle et des influences qui remontent aux variétés des années 1970.

Des chansons comme Nue (fougueuse) et Ma sœur (dynamique) sont dansantes au possible, mais doublées d’un apport mélodique digne d’Abba. Absolument irrésistible. Parfois, Luciani fait dans le lourd et le mordant. Elle a pris sa guitare pour une première fois durant Comme toi, de l’album Sainte-Victoire (2018), pour accompagner ses musiciens lors de la chanson la plus rock de la soirée où sa voix a aisément survolé le tout.

Entremetteuse, Clara Luciani? Sans l’ombre d’un doute. L’introduction à Tout le monde (sauf toi) était imparable. Elle a noté qu’on venait de vivre deux années de drague un peu difficile , même si les masques ont rendu la tâche plus facile pour certains… La Française a ensuite invité les spectateurs à regarder leur crush qui les accompagnait et de passer à l’action pour conclure. Rien que ça.

Le duo attendu

Chargement de l’image Pierre Lapointe s'est joint à Clara Luciani le temps d'une chanson. Photo : Courtoisie / Spectra / Victor Diaz Lamich

Le mois dernier, Pierre Lapointe s’est joint à Luciani sur la scène du Zénith de Paris afin d’interpréter leur chanson commune, Qu’est-ce qu’on y peut? Disons qu’il était prévisible d’espérer la même chose à Montréal et cela s’est avéré. Couplets chantés individuellement, refrain partagé : le duo a touché les cœurs. Luciani n’avait pas le chanteur Julien Doré pour partager Sad and Slow, mais ses compétents musiciens ont pris le relais.

Avec Clara Luciani, une chanson d’après-rupture comme Le reste peut tourner au karaoké et à la chorégraphie, quand la foule reprend le refrain Le reste/je te le laisse et ajoute, à la demande de la chanteuse, un geste de la main – fort poli – qui se résume à dégage .

Tout était en place pour le martèlement de la batterie qui a annoncé La grenade, chanson d’émancipation qui a révélé mondialement la chanteuse en 2017 et qui a fait trembler le MTelus. Rebelote avec Respire encore, un véritable brûlot durant lequel les spectateurs qui n’étaient pas encore trempés au parterre en ont transpiré un coup.

Lors du crescendo final, quand le jeu de lumières battait son plein, Luciani a porté ses bras en croix vers le ciel dans une pose qui rappelait Dalida à s’y méprendre. Mais ne vous trompez pas. La Française a beau avoir des influences, sa personnalité transcende le tout et ses chansons n’appartiennent qu’à elle.

Au rappel, elle est revenue seule sur scène avec sa guitare qu’elle a dû refaire accorder de nouveau – marrant –, pour nous offrir Drôle d’époque, une chanson de ses débuts. Là, tiens, pour un instant, on a revu la Clara de 2018. Ce rappel a permis plus que tout de mesurer le chemin parcouru par Luciani depuis quelques années. Énorme.

Sincèrement émue, elle a quitté la scène sous un tonnerre d’applaudissements. Trente minutes après la prestation, les Francos ont annoncé qu’une centaine de billets supplémentaires étaient disponibles pour le deuxième concert.

Finalement, il y aura encore plus de monde dans l’appartement de location de Clara Luciani mercredi soir. Mais vu qu’il ne s’agit pas d’un Airbnb, personne ne se plaindra du bruit, des cris et du nombre plus que considérable de visiteurs.