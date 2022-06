Un référendum scellera le sort du projet de vivier de Grande-Entrée

Lundi, 32 des 194 citoyens habilités ont signé le registre pour démontrer leur opposition au projet. Trente signatures étaient nécessaires pour que l'initiative soit soumise à un référendum.

Si la majorité des 194 personnes autorisées à participer au processus d’approbation référendaire vote contre le projet, la construction d'un vivier dans ce secteur devra être abandonnée.

Le règlement municipal autorisant cette construction sera toutefois réputé approuvé si le résultat du référendum révèle un plus grand nombre de votes positifs que de votes négatifs.

Chargement de l’image Le bâtiment projeté serait d’une longueur d’environ 46 mètres par 18 mètres de largeur et aurait une hauteur de 4,5 mètres. Photo : Page Facebook des Pêcheries S.B.L.

L’entreprise Pêcheries S.B.L. souhaite construire un vivier pour la conservation de homards vivants. Toutefois, aucun espace commercial assez grand pour accueillir le bâtiment n'est disponible aux abords du port de Grande-Entrée.

C’est la raison pour laquelle le promoteur et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine se sont tournés vers un site résidentiel du chemin des Fumoirs, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.

Il s'agit d'un outil légal d’exception visant à permettre la réalisation de travaux qui dérogent aux règlements d’urbanisme.

Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble autorise la réalisation d’un projet, à certaines conditions, bien que celui-ci déroge à la réglementation municipale d’urbanisme. Il permet un zonage par projet , car le nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non au territoire où il prend forme. Source: ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Le projet de deux millions de dollars ne fait pas l'unanimité, car certains citoyens du secteur appréhendent une hausse du trafic et du bruit, de même que des impacts visuels et une possible dévaluation de leur propriété.

Chargement de l’image Le terrain ciblé pour la construction du vivier est situé à droite de la photo, sur un lot bordant la falaise (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le maire a réitéré mardi soir son intention d’aller au bout du processus d’approbation référendaire, et ce, même si la Municipalité pourrait choisir de retirer son projet de règlement.

Il y a un outil réglementaire d’aménagement du territoire qui permet aux citoyens de décider à 100 % de l’issue d’un projet , affirme-t-il. On a reçu 32 signatures sur une possibilité de 194, vous comprendrez qu’on n’est pas au tiers des citoyens qui peuvent s’exprimer.

« Ça sera aux gens d’exprimer s’ils sont d’accord ou pas, mais de façon majoritaire cette fois. Le conseil va évidemment respecter la volonté de la majorité de la population. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Selon la réglementation municipale provinciale, aucun taux de participation minimal n’est exigé pour que le référendum soit considéré comme valide.

Chargement de l’image Ce ne sont pas tous les citoyens de Grande-Entrée qui peuvent prendre part au processus d'approbation référendaire, mais seulement ceux qui résident dans la zone concernée (en rouge) et les zones contiguës (en bleu). Photo : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le référendum aura lieu avant septembre

Selon la loi municipale, le scrutin référendaire devra être tenu un dimanche, dans les 120 jours suivant l’adoption du second projet de résolution

La Municipalité pourrait donc tenir un référendum au plus tard le dimanche 4 septembre, mais le maire Jonathan Lapierre assure que le scrutin sera organisé plus rapidement.

On va faire ça bien avant septembre , affirme-t-il. Le conseil va se réunir au cours des prochains jours pour fixer une date, mais c’est sûr qu’on n’attendra pas les 120 jours. C’est d’actualité, les gens en parlent donc on veut le plus rapidement possible tenir le référendum, autant pour les citoyens que pour le promoteur. Les gens doivent avoir la réponse.

Chargement de l’image Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, souhaite que tous les citoyens du secteur puissent s'exprimer sur le projet (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Questionné au début du mois de juin sur la possibilité que la construction du vivier soit freinée par la population, le copropriétaire des Pêcheries S.B.L. avait affirmé à Radio-Canada n’avoir aucun plan B pour modifier l'emplacement de son projet.