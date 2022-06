Des policiers témoignent dans le cadre de l’enquête publique sur la mort de Riley Fairholm

Dans la nuit du 25 juillet 2018, le sergent Wallace McGovern a reçu un appel d'un homme indiquant qu'un individu armé circulait près du IGA de Lac-Brome et qu'il criait. Il ignorait alors que son interlocuteur était Riley Fairholm.

Le policier a appelé deux autres équipes en renforts. Les six policiers à bord de trois auto-patrouilles se sont rendus sur place et ont aperçu le suspect à l'angle de la rue Victoria et du chemin Knowlton. Tout en marchant, Riley Fairholm a brandi une arme dans tous les sens et visé les agents dans les véhicules immobilisés, relate le policier.

Le Sergent McGovern dit l'avoir entendu crier j'attends ce moment depuis cinq ans . Le policier indique s'être adressé au jeune homme par haut-parleur, et lui a demandé à deux ou trois reprises de lâcher son arme.

Le suspect a crié plus fort et a continué de viser les policiers, selon le sergent. « Je voulais le sauver », se souvient le sergent McGovern. Il dit ensuite avoir entendu un coup de feu sans savoir d'où il provenait et avoir vu Riley Fairholm au sol. Un collègue avait tiré.

Avec le recul, le sergent estime qu'il n'aurait pas pu faire plus dans les circonstances. La menace était réelle, a-t-il précisé. Il s'est aussi adressé à la mère de la victime, Tracy Wing, en lui disant en anglais que « la société fait face à bien des enjeux de santé mentale, nous devons faire mieux ». Des collègues du sergent ont également affirmé avoir senti que leurs vies étaient menacées en après-midi.

Interrogées à savoir si les formations sur l'emploi de la force les avaient bien préparées à un tel événement, elles ont répondu à l'affirmative.

Le policier qui a tiré devrait être entendu mercredi.

Avec les informations de Guylaine Charette