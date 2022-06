Rebecca Schulz annonce sa candidature à la direction du Parti conservateur uni

Rebecca Schulz a annoncé mardi sa candidature à la direction du Parti conservateur uni (PCU). L'annonce de la députée de Calgary-Shaw porte à huit le nombre de candidats jusqu’ici déclarés à la course à la succession de Jason Kenney.

Avant d'annoncer sa candidature, Rebecca Schulz a démissionné de son poste de ministre des Services à l'enfance. Elle sera remplacée de façon intérimaire par Jason Luan.

Lors de l'annonce officielle, Rebecca Schulz a voulu marquer une certaine distance entre elle et Jason Kenney en soulignant que même si elle faisait partie du cabinet, elle n'était pas dans le cercle rapproché de celui-ci.

Selon elle, le gouvernement a besoin d’une nouvelle façon d’être et d'un changement de ton pour rétablir la confiance avec les membres du parti et tous les autres Albertains.

Ils [les Albertains] veulent de l'humilité, ils veulent de l'humanité et ils veulent un gouvernement qui leur ressemble, qui comprend les luttes auxquelles ils sont confrontés chaque jour et qui leur parle non pas comme un bureaucrate, mais comme un humain , a-t-elle dit.

La députée provinciale a par ailleurs mentionné qu'elle publierait prochainement les détails de son programme électoral.

Outre Rebecca Schulz, sept autres candidats ont annoncé leur intention de se lancer dans la course afin de remplacer Jason Kenney soit les anciens ministres Travis Toews, Rajan Sawhney et Leela Aheer. Les autres candidats déclarés sont le député de Fort McMurray-Lac La Biche et ancien chef du Parti Wildrose Brian Jean, l'ancienne cheffe du Parti Wildrose Danielle Smith, le député indépendant Todd Loewen ainsi que le maire d'Amisk Bill Rock.

Les candidats ont jusqu'au 20 juillet pour déposer leur candidature officielle et répondre aux critères décidés par le comité électoral du parti. Le résultat du vote sera connu le 6 octobre.

Avec les informations de Janet French