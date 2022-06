Voie de contournement de Lac-Mégantic :Transport Canada veut rassurer le public

En début de journée, la mairesse Julie Morin a indiqué que ce genre de séance d’information était crucial pour rassurer les résidents du secteur.

« C’est un dossier qui est sensible. [...] La tension a monté depuis environ six mois. C’est normal, c’est un processus normal. Effectivement qu’il y a des inquiétudes et des questions légitimes. »