L’Atlético Ottawa au sommet du classement de la Première ligue canadienne de soccer

Levez la main si vous aviez prédit que l’Atlético Ottawa pointerait au premier rang du classement de la Première ligue canadienne de soccer (CPL) après 10 rencontres cette saison. L’équipe de la capitale a pourtant réussi ce fait d’armes, sans même marquer de but, mardi soir, disputant un match nul de 0-0 au York United FC, à la Place TD.

Avec 18 points récoltés jusqu’ici, Ottawa est maintenant à égalité avec le Pacific FC, équipe championne en titre, avec un match de moins à disputer. C’est tout un revirement de situation alors que l’Atlético avait terminé l’année 2021 en dernière position de la CPL.

C’est bien. Nous sommes dans une bonne position, mais ce n’est pas une vraie première place, il ne faut pas trop s’exciter , a mentionné le gardien Nathan Ingham qui a connu un fort match avec quatre arrêts dont deux très importants en fin de rencontre.

Chargement de l’image Le gardien Nathan Ingham effectue un superbe arrêt pendant la rencontre face au York United FC. Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

Mon entraîneur de gardiens sera heureux, il doit avoir beaucoup de crédit pour ces arrêts. Nous travaillons très fort pour être au bon endroit et réaliser ces gros jeux. C’était des arrêts réflexes , a ajouté Ingham.

Ottawa a dominé les 25 premières minutes de la rencontre, sans réussir à se créer de véritables chances. York United FC a ensuite réussi à renverser la vapeur et a été plus incisif en zone adverse. Aucune des deux formations n'a toutefois été en mesure de marquer alors que l'Atlético n'a cadré qu'un seul lancer.

Ils sont difficiles à affronter, mais nous les avons laissé imposer leur rythme petit à petit. Nous avons tenté d’apporter des corrections à la demie, mais ils ont beaucoup cassé l'allure du match et nous avons eu de la difficulté à mettre de la pression , a reconnu l’entraîneur Carlos Gonzalez, qui se satisfait quand même du résultat.

En espagnol, on dit que si tu ne gagnes pas, tu ne dois pas perdre. On l’a appliqué aujourd’hui , ont entonné Ingham et l’entraîneur dans les minutes suivant la rencontre.

Chargement de l’image Le défenseur Maxim Tissot a eu maille à partir avec son adversaire du York United FC, Mateo Hernandez. Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

Il n’en demeure pas moins que cette nulle permet à l’Atlético Ottawa de frayer avec les grandes formations de la CPL cette saison. Le pilote de la formation est heureux de la récente séquence de cinq matchs sans défaite, tout en avertissant ses joueurs que les prochaines semaines seront encore plus difficiles.

L’objectif ne change pas depuis le début de la saison. Nous voulons être présents lors de chaque rencontre contre chaque équipe. On le fait depuis le début de l’année. Mais, ça deviendra plus dur parce que nos adversaires ont une approche différente contre nous. Ce ne sera pas facile. Il faudra se préparer à chaque scénario , a confié Gonzalez.

Festival de cartons à la Place TD

L’arbitre Mathieu Souaré a fait sentir sa présence lors de cette rencontre. Il a distribué un impressionnant total de 11 cartons pendant la rencontre, dont deux rouges.

Le capitaine de l’Atlético Drew Beckie a été expulsé à la 82e minute après un seconde avertissement alors que le Québécois Cédric Toussaint a reçu un carton rouge pour un tacle dix minutes plus tard.

Chargement de l’image Le capitaine de l'Atlético Ottawa Drew Beckie est hors de lui après avoir été expulsé du match par l'arbitre Mathieu Souaré. Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

La réalité, c’est que ce n’était pas un match sale. Il y a eu trop de cartons jaunes, trop de rouges aussi qui n’étaient pas nécessaires je crois. Mais nous avons de genre de matchs, il faut continuer de s’adapter de notre mieux , a réagi l’entraîneur de l’Atlético.

Ce sentiment était partagé dans le vestiaire adverse alors que York s’expliquait mal la quantité importante d’avertissements distribués.

Je ne sais pas si je vais me mettre dans le trouble en disant cela, mais les arbitres donnent beaucoup de cartons jaunes discutables dans cette ligue. Les arbitres n’ont pas été mauvais ce soir, mais les cartons rouges n’en étaient pas. Ça tue un peu le jeu et ça change la dynamique des rencontres , a osé commenté le défenseur de York Jordan Wilson.

Chargement de l’image Le joueur de l'Atlético Ottawa Vladimir Moragrega ne semble pas d'accord avec la décision de l'arbitre Mathieu Souaré de lui donner un carton jaune pendant le match contre York United FC. Photo : Matt Zambonin / Atlético Ottawa

Ce match ne m’a pas semblé indiscipliné. Nous avons été un peu malchanceux des deux côtés [avec ces décisions], mais c’est comme ça que l’arbitre l’a vu. C’était une rencontre dans un bon esprit avec deux équipes qui se battaient bien pour les trois points , a ajouté l’entraîneur de York, Martin Nash.

L’Atlético d’Ottawa a écopé de 23 cartons cette saison. Malgré tout, l’équipe est encore une des plus disciplinées du circuit, qui est dominé à ce chapitre par le Cavalry FC qui en compte 34.

La formation se rendra en Alberta pour sa prochaine rencontre. Elle fera face au FC Edmonton qui n’a toujours pas goûté à la victoire en dix rencontres cette saison.