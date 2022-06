États d’urgence locaux pour Kelowna et Sparwood en raison d’inondations

Un état d'urgence local a été mis en place à Kelowna car des inondations isolées menacent des propriétés le long de trois ruisseaux de la région. À Sparwood, une petite communauté du sud-est de la province, une alerte d'évacuation et un état d'urgence local ont été activés, alors que de fortes pluies et un dégel printanier tardif gonflent les rivières.

À Kelowna, les ruisseaux Mission, Scotty Creek et Mill sur sa partie supérieure sont touchés, selon des responsables du Centre des opérations d'urgence du centre de l'Okanagan (COEO).

Au cours des dernières 24 heures, Kelowna a vu plus de pluie que prévu dans les montagnes et la vallée, ce qui a entraîné une montée des niveaux d'eau dans les ruisseaux et les cours d’eau , a déclaré un porte-parole du COEO dans un communiqué.

Le personnel travaille avec d'autres agences pour minimiser les effets pendant que les équipes de la Ville inspectent les ponts et surveillent les niveaux d'eau.

Dans le district de Sparwood, une alerte d'évacuation a été déclarée pour deux parcs de maisons mobiles et plusieurs propriétés le long de la rivière Elk à proximité, qui fait l'objet d'un avertissement d'inondation.

L'alerte survient après que 52 millimètres de pluie soient tombés dans la communauté.

À quelques kilomètres en aval de la rivière, Fernie se prépare également à des inondations, mais la Ville a indiqué dans un communiqué que la rivière est actuellement à un niveau normal pour le temps de l'année.

La mairesse de Fernie, Ange Qualizza, a déclaré que la Ville est proactive avec des sacs de sable et d'autres mesures mises en place après que la communauté a activé son centre des opérations d'urgence lundi.

En 2013, Fernie a subi une inondation dévastatrice. La mairesse dit que depuis, beaucoup de ressources ont été investies dans l'atténuation des inondations.

« Le coût de la réaction à une inondation et de la réparation des infrastructures endommagées est estimé de 14 à 20 fois plus cher que le simple investissement dans l'atténuation. » — Une citation de Ange Qualizza, mairesse, Fernie

Au nord de Nelson, la communauté de Six Mile est également sous alerte d'évacuation, tandis qu'un avertissement d'inondation a également été émis pour la rivière Liard dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Des avis de débit élevé sont en vigueur pour le fleuve Fraser et plusieurs régions de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

Mardi, Environnement Canada a levé tous les avertissements de pluie et bulletins météorologiques spéciaux à travers la Colombie-Britannique, après avoir averti que jusqu'à 80 millimètres pourraient tomber à certains endroits dans le sud-est.

À Vernon, le district régional North Okanagan a fermé des sections du sentier BX Creek en raison du gonflement de BX Creek au-delà de ses rives.

Avec des informations de Joel Ballard et La Presse canadienne