La langue inclusive mise de l’avant par la Société des enseignants du Manitoba

La Société des enseignants du Manitoba a lancé un guide linguistique pour créer des espaces de vie et de travail inclusif respectueux des diversités corporelles, sociales, ethnoculturelles, d’identité de sexe et de genre.

Dans le document, le syndicat a publié des lignes directrices concernant l’écriture inclusive et épicène pour respecter les identités de genre.

Le guide propose de ne plus parler d’homme d’affaires , mais plutôt de gens d’affaires . Par ailleurs, il privilégie des emplois comme : des élèves qui doivent lire leur livre au lieu de chacun doit lire son livre .

« L’une des choses pour lesquelles les enseignants sont très doués est la communication. Et lorsque nous communiquons, nous utilisons un langage, et ce langage contribue grandement à créer cet espace sûr. » — Une citation de James Bedford, président de la Société des enseignants du Manitoba

Les lignes directrices, explique M. Bedford, encouragent les éducateurs à penser d’abord aux personnes tout en étant conscients que certains mots et expressions peuvent faire en sorte que les gens se sentent exclus, ou peuvent véhiculer des stéréotypes.

Il ajoute que les langues évoluent, donc le document aidera les enseignants à entamer des discussions inclusives.

Pourquoi est-il acceptable que les pronoms singuliers et pluriels soient tous deux utilisés pour une personne ? Nous voulons équiper nos membres avec les outils pour faire ce que nous croyons être respectueux pour nos étudiants , indique M. Bedford.

Une initiative saluée dans le monde de l’éducation

L’enseignant et membre de la communauté LGBTQ+, Jonas Desrosiers qualifie de fantastique ce guide et estime qu’il couvre un plus large champ au-delà de ses attentes.

Il pense que ce guide est essentiel pour les enseignants pour aborder les enjeux d’inclusion et de respect de la diversité.

Le monde change beaucoup et on doit apprendre à changer avec. Dans le monde des écoles, on est là pour apprendre. Une citation du document dit que même si on n’a pas l’intention de mettre des stéréotypes sur l’autre ou de l’offenser, le langage qu’on utilise peut avoir des effets négatifs. C’est vraiment une question de respect , explique M. Desrosiers, en entrevue à l’émission matinale le 6 à 9.

Il ajoute que dans les écoles, les élèves mènent la charge pour l’inclusion, relativement à l’utilisation des pronoms respectueux de l’identité de genre, notamment.

L’enseignant à la retraite, Alphonse Tétrault qui a enseigné plus de 40 ans au secondaire souhaite que plusieurs éducateurs adoptent les conseils contenus dans le guide.

Cela vise l’égalité. Il faut donner la chance aux gens de briller de la même façon que tout le monde , déclare-t-il.

Il comprend cependant que certains enseignants pourraient avoir du mal à maîtriser la langue inclusive, mais il espère qu’ils persévéreront.

Loin de faire l’unanimité

La sociolinguiste et étudiante au doctorat en linguistique à l’Université de Montréal, Alexandra Dupuy trouve très encourageant d’inculquer cette pratique de langage neutre à un jeune âge.

Outre le fait que ce soit du contenu linguistique, c’est de l’éducation à la citoyenneté et je pense que c’est essentiel , affirme-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

L’objectif de l’école est de faire en sorte que les jeunes deviennent de bonnes personnes. D’apprendre à ne pas discriminer une personne, il n’y a rien de mal là-dedans.

Mme Dupuy n’entrevoit pas de grandes difficultés pour les élèves citant en exemple la réforme de l’orthographe à laquelle les élèves se sont habitués .

C’est sûr que les changements ne se font pas du jour au lendemain, mais avec un guide et des balises c’est déjà un pas vers l’avant , dit-elle.

De son côté la professeure d’étude féministe et de genre à l’Université d’Ottawa, Dominique Bourque est beaucoup plus critique à l’égard de l’écriture inclusive.

Elle soutient que le langage est un outil de communication et que l’identité d’une personne n’est jamais qu’une seule chose et évolue constamment.

La langue change très lentement pour se prémunir des modes et des idéologies de l’heure. S’il fallait que la langue change avec chaque idéologie, on ne pourrait plus communiquer. Il y a une lenteur salutaire , dit-elle.

Elle ajoute que la notion d’inclusion vient du monde protestant, donc on gagne toujours à situer historiquement et culturellement les visions du monde qui émergent et d’éduquer les enfants à faire face à tous les défis auquels ils seront confrontés.

Toutefois, malgré ses critiques, elle insiste sur le caractère bienveillant du guide.

« Il réitère les règles de politesse et de civisme de la vie sociale. » — Une citation de Dominique Bourque, professeure d’étude féministe et de genre à l’Université d’Ottawa

Le guide fournit aussi des conseils aux éducateurs sur la terminologie autochtone, mais également pour les gens vivant en situation de handicap, en se concentrant sur la personne et non sur sa condition.

