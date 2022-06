Projet immobilier : Olymbec prévoit démolir l’ancien pensionnat des filles de Jésus

Olymbec voit grand pour ce terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le promoteur immobilier souhaite ériger une tour de 10 étages, qui serait l’une des plus hautes dans ce secteur de la ville. Mais pour ce faire, l’ancien pensionnat des filles de Jésus devra passer sous le pic des démolisseurs. Une demande de permis de démolition a été faite afin de raser presque la totalité du bâtiment.

En fait, il ne resterait que la façade de l’immeuble construit à la fin des années 30. Les annexes, ajoutées dans les années 80, seraient quant à elles, démolies. Patrimoine Trois-Rivières et le comité sur la gestion et l’aménagement du territoire à la ville de Trois-Rivières ont donné leur aval à l’avancement du projet puisque la partie construite dans les années 80 a peu de valeur patrimoniale.

Le président du comité et conseiller municipal Pierre-Luc Fortin soutient que la réhabilitation du bâtiment aurait demandé des sommes considérables. Le plus important c’était de conserver ce qu’il y a de plus beau, c’est-à-dire la façade. Ce n’est pas nécessairement l’ensemble du bâtiment qui a une valeur patrimoniale importante.

C’est entre 40 à 50 millions de dollars qu’Olymbec pourrait débourser pour ce projet qui comprendrait une piscine creusée et un stationnement extérieur de 170 places. La rencontre prévue le 20 juin à l’hôtel de ville de Trois-Rivières permettra de présenter le projet à la population.

Chargement de l’image Olymbec ne garderait que la façade de l’immeuble construit à la fin des années 30. Les annexes ajoutées dans les années 80, seraient quant à elles, démolies Photo : Radio-Canada

Pas de logements abordables

Selon ce qui a été confirmé à Radio-Canada, l’immeuble ne devrait pas inclure de logements à prix modique ou sociaux. Selon le conseiller Fortin, les règles de la ville ne peuvent pas contraindre un promoteur à en inclure. Ce que dénonce la coordonnatrice de l'organisme Comsep, Sylvie Tardif, qui soutient que le bâtiment sera construit dans un secteur où les besoins sont grands. Oui c’est une bonne nouvelle d’avoir plus d’appartements qui s’ajoutent. Mais jamais, dans ces projets-là, il y a une volonté d’offrir du logement social. On ne nous écoute pas. Est-ce qu’on ne pourrait pas penser qu’il y a une quinzaine d’unités sur les 180 qui pourraient servir à des personnes âgées en situation de pauvreté ?

En ce qui concerne l’échéancier, Olymbec se montre prudent et soutient que la mouture actuelle pourrait changer en fonction de la fluctuation des prix. La compagnie ajoute que la beauté du site, situé au bord du fleuve Saint-Laurent, saura convaincre la clientèle de s’amener dans le Bas-du-cap.

La prochaine étape est donc la présentation à la population, qui pourra donner son avis lundi. Par la suite, un rapport sera présenté aux élus qui décideront si oui ou non le projet pourra aller de l’avant.