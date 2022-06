La grève des transports dans le Sea-to-Sky est terminée, le syndicat est satisfait

La plus longue grève des transports de l’histoire de la Colombie-Britannique qui était en cours dans la région Sea-to-Sky depuis le 29 janvier s’est terminée mardi, a annoncé le syndicat Unifor représentant les grévistes.

Dans un communiqué, Unifor annonce le retour au travail et l’obtention d’un ajustement au coût de la vie révolutionnaire , après le vote des membres d’un nouveau contrat avec PWTransit.

Nous avons réussi à éliminer une inégalité salariale inacceptable entre les travailleurs des transports en commun de Vancouver et de la région Sea-to-Sky , a déclaré Gavin McGarrigle, directeur régional de l'ouest d'Unifor. Les membres de la section locale 114 sont impatients de retourner au service des communautés de Squamish, Whistler et Pemberton.

« Une incroyable victoire pour des salaires décents. » — Une citation de Gavin McGarrigle, directeur régional de l'ouest, Unifor

Le médiateur Vince Ready avait rencontré les parties prenantes le 6 juin. Dans ses recommandations du 10 juin, on peut lire : c'est un irréfutable [et] incontournable fait que le coût de la vie a été particulièrement problématique ces derniers mois, en particulier dans la région de Whistler, principalement en raison du coût du logement, des augmentations de loyer et des prix de l'essence .

Vince Ready recommandait un ajustement au coût de la vie . Unifor précise que si l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation dépasse l'augmentation annuelle moyenne de 2021 à 2024, l'employeur ajoutera la différence à l'augmentation de salaire existante.

« Les membres d'Unifor ont établi la norme pour les travailleurs de toute la Colombie-Britannique. Alors que l'inflation augmente, les salaires doivent suivre. Nous appliquerons ce principe aux négociations dans tous les secteurs. Les travailleurs exigent des salaires équitables et un niveau de vie décent. » — Une citation de Gavin McGarrigle, directeur régional de l'ouest, Unifor

Augmentations salariales et avantages sociaux

La nouvelle convention collective de cinq ans (rétroactive à avril 2020) comprend des augmentations salariales annuelles de 1,5 % à 4 % pour une augmentation totale de 13,5 % sur la durée, plus une prime à la signature de 2 % pour 2022 .

Les pensions des travailleurs passeront d'un REER complémentaire de l'employeur au Régime des CATT à cotisations déterminées.

Unifor dit également avoir obtenu une couverture complète des avantages sociaux pour les travailleurs à temps partiel, qui étaient auparavant exclus du régime d'avantages sociaux.