Une formation de l’UQAT ouverte à tous sur les questions autochtones

L’activité éducative, au coût d’inscription de 295$, est offerte en ligne et totalise sept heures de contenu. Des modules complémentaires d’une heure et demie peuvent également s’ajouter aux notions théoriques, aux questionnaires, aux capsules vidéos et aux témoignages récoltés auprès de représentants des 11 nations autochtones présentes au Québec.

Des thèmes comme les langues autochtones, l’histoire des relations entre cultures, l’autodétermination des peuples et les mouvements de mobilisation sont au programme.

Chargement de l’image Linh Tran, directrice de la formation continue de l'UQAT. Photo : Gracieuseté - UQAT

Les inscrits auront 90 jours pour compléter la formation, suivant leur propre rythme. Il s’agit d’un avantage appréciable sur le mode d’enseignement en présentiel, selon Linh Tran, directrice du Service de la formation continue de l’UQAT.

« Ça s’adresse à tout le monde qui est curieux et qui souhaite en apprendre davantage sur les questions autochtones, sur les cultures autochtones, sur la communication. On a beaucoup de thèmes qui sont essentiels pour comprendre les enjeux de ces communautés-là. » — Une citation de Linh Tran, directrice du Service de la formation continue de l'UQAT

Le rapprochement entre peuples par l’éducation

Selon Janet Mark, membre de la Nation crie et conseillère stratégique à la réconciliation et à l’éducation autochtone de l’UQAT, beaucoup de travail reste à faire pour réconcilier les Premières Nations et les allochtones.

L’objectif de la nouvelle formation est donc d’offrir des outils facilement accessibles et ouverts au grand public pour pallier une méconnaissance toujours généralisée de la culture autochtone, selon Mme Mark.

Le système d’éducation peut changer le cours d’une vie. Ç’a été mon cas lorsque je faisais face à beaucoup de racisme et de difficultés d’adaptation, ayant grandi avec une mère nomade unilingue crie. Le fait d’améliorer les connaissances sur la culture autochtone peut certainement améliorer les conditions de vie des peuples autochtones , mentionne-t-elle.

Chargement de l’image Janet Mark, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone de l'UQAT. Photo : Marie-Claude Robert

L’activité éducative vise également à combler une augmentation considérable de la demande de formation de la part du public, selon l’UQAT.

Le rapport déposé en septembre 2019 par la Commission d’enquête sur les relations entre autochtones et certains services publics semble avoir provoqué cette augmentation, estime Mme Mark, qui était la seule professionnelle attitrée aux dossiers autochtones au sein du Service de la formation continue de l’UQAT en 2017.

Aujourd’hui, sept personnes doivent y être affectées pour répondre à la demande.

Un apprentissage pour toute la vie

La collaboration de nombreux membres des Premières Nations pour la création de la formation a été sollicitée dès le début du projet. Un comité consultatif et d’accompagnement, composé de membres de chacune des 11 nations autochtones du Québec, a déterminé les sujets essentiels qui devaient être abordés dans le cadre de la formation.

Julie-Anne Bérubé, chargée de projet pour les dossiers autochtones au Service de la formation continue de l’UQAT, souligne que la formation ne doit pas se terminer après avoir répondu au dernier questionnaire ou après avoir visionné la dernière capsule vidéo.

Chargement de l’image Julie-Anne Bérubé, chargée de projet pour les dossiers autochtones à l'UQAT. Photo : Gracieuseté - UQAT

L’objectif est bien de sensibiliser les participants et de les encourager à se renseigner davantage après avoir complété l’activité.

La pédagogie autochtone valorise l’apprentissage tout au long de la vie. C’est l’une des premières choses qui a été mentionnée au début du comité. Un sept heures, ce n’est jamais assez. Il faut vraiment que les gens continuent tout au long de leur vie à s’informer , précise-t-elle.

La formation Peuples autochtones 101 : Nita kikenimicinam est disponible dès maintenant sur le site web de l’UQAT.