Candu Energy : convention collective ratifiée, selon le syndicat

L’employeur n’avait toujours pas confirmé la nouvelle au moment de publier ces lignes.

Il y a deux semaines, Candu Energy avait annoncé la fin du télétravail et donné un jour ouvrable de préavis à ses employés, qui devaient rentrer au bureau pour la première fois en plus de deux ans.

Dans un communiqué publié mardi en après-midi, le syndicat a déclaré que les employés avaient ratifié l’entente de principe.

[L’entente] met fin à l'ordonnance controversée du 2 juin relative au "retour obligatoire au bureau à temps plein", en vertu de laquelle des centaines d'employés qui travaillaient exclusivement à domicile devaient retourner au bureau avec un préavis d'un jour ouvrable , peut-on lire dans le communiqué publié par la Society of Professional Engineers and Associates [SPEA, Société des ingénieurs professionnels et associés, traduction libre].

L'accord ratifié prévoit des augmentations de salaire avec une protection contre l'inflation, permet une politique de retour au travail sûre et flexible, et offre de nombreuses améliorations des avantages sociaux , y ajoute-t-on.

Les employés évitent donc de déclencher une grève, selon le syndicat.