Carte électorale : le redécoupage doit tenir compte de la vitalité acadienne en N.-É.

La FANE a déposé un mémoire à la commission, lundi, dans lequel elle suggère trois recommandations.

Elle veut que les limites de la circonscription de Nova-Ouest demeurent inchangées, que les limites de la circonscription de Cap-Breton-Canso demeurent inchangées et que la circonscription de Nova-Ouest soit renommée comme conscription de Rive-acadienne, en reconnaissance à la contribution historique du peuple acadien.

Des circonscriptions trop grandes

L’organisation s’inquiète de la superficie des circonscriptions fédérales proposées de Rive-acadienne-Shelburne et Cap-Breton-Antigonish. Ces deux circonscriptions sont à la fois peu peuplées et rurales et la distance parcourue pour couvrir l’ensemble du territoire est imposante, fait-elle part.

Les changements proposés diminueraient notamment le poids du vote acadien dans le choix d’un député fédéral, a calculé la FANE .

« Ça va sonner comme du déjà-vu, mais on a peur de perdre du poids démographique. » — Une citation de Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Les réalités acadiennes

La Fédération estime que l’étalement proposé des circonscriptions de Nova-Ouest et de Cap-Breton-Canso éloignera les électeurs acadiens et francophones de leur député fédéral et fragilisera davantage le développement de ces régions et de ces communautés d’intérêts.

Elle constate que la communauté acadienne doit continuellement rappeler son importance et sa contribution à l’histoire politique néo-écossaise.

C'est choquant qu’il faille chaque fois faire valoir nos minorités linguistiques, nos communautés d’intérêts et notre histoire commune. C’est pour ces raisons que nous devons élire quelqu’un qui connaît nos réalités , croit Marie-Claude Rioux.

Selon Mme Rioux, les commissaires ont été attentifs aux demandes de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Elle comprend également qu’ils ont un travail difficile dans leur calcul de parité des votes.

Tout n’est pas noir, fait-elle remarquer. Elle trouve charmante l’idée de renommer Nova Centre en Rive acadienne, ce qui illustre l’importance de la contribution acadienne au développement de la Nouvelle-Écosse.

Aussi, elle se réjouit de savoir que les arguments des communautés acadiennes sont pris en considération dans les efforts de redécoupage de la carte électorale, que ce soit au provincial ou au fédéral.

