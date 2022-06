En Alberta, un programme scolaire spécial sauve deux écoles rurales de la fermeture

Les fermetures d’écoles en milieu rural sont plus fréquentes en Alberta qu’il n’y paraît, mais deux établissements sont probablement restés ouverts grâce à leurs cours d’agriculture et de baseball.

Altario et Consort, deux hameaux au nord-est de Calgary, ont ainsi trouvé une solution : ils ont adopté un cursus scolaire spécialisé qui allie études et agriculture ou études et activités sportives.

Tanika Brockmann est élève en 7e année à l’école d’Altario dont elle a aussi la responsabilité de la gestion du poulailler. Chaque matin, avant le début des cours, elle doit nourrir une vingtaine de poulets et s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Elle doit aussi collecter, nettoyer et emballer les œufs destinés à la vente.

Ses camarades de classe doivent s’occuper des autres animaux de la ferme scolaire constitués de vaches, de cochons, de moutons et de cailles.

Chargement de l’image Le concept d'école mis en application à Altario et à Consort est, selon des spécialistes en éducation, un moyen d'empêcher la fermeture d'écoles en milieu rural. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

Programme d’excellence

L'école applique ainsi un programme spécialisé qui, de l’avis de certains responsables de l'éducation, pourrait aider à empêcher la fermeture d'écoles rurales et éloignées et même convaincre des familles à déménager à proximité pour y scolariser leurs enfants.

C'est exactement ce qu'avait fait le directeur de l'école, Kevin Van Lagen, qui s'est installé il y a huit ans dans le village après avoir terminé une maîtrise en éducation. Il avait prévu d’y rester seulement trois ans, mais il s’est finalement enraciné dans la communauté et contribué à revitaliser l’école locale.

Sans celui que l’on surnomme sur les réseaux sociaux le principal de la prairie , l'école d'Altario, qui souffrait par ailleurs d’un important taux de roulement et de l'instabilité de son personnel, aura probablement fermé depuis longtemps.

Notre école ne tenait qu'à un fil , témoigne Anna Beier, qui fait partie des principaux soutiens de la nouvelle académie de son village de moins de 40 habitants.

Chargement de l’image C'est à Kevin Van Lagen que revient le succès de l'implantation du programme spécialisé dans les deux écoles. Photo : Radio-Canada / Bryan Labby

La fermeture de l’école aurait été un coup presque fatal pour Altario, car elle est le seul signe de vie et d'activité dans le hameau. C'est la matriarche de notre communauté. Sans elle, nous serions vraiment perdus. Nos enfants seraient perdus , a déclaré Anna Beier.

Kevin Van Lagen n’a pas seulement permis de revitaliser l'école d'Altario, il a aussi créé une autre école d'excellence à Consort, un village voisin de 700 habitants qui est surtout réputé pour être la terre où a grandi Kathryn Dawn Lang, la chanteuse de musique pop et de country connue sous le nom de k.d. Lang.

Au lieu d’y dupliquer le programme agricole d’Altario, il y a créé cette fois-ci une académie de baseball.

Drew Boyer, l'entraîneur de baseball qu’il avait contacté à cet effet, s’en souvient : Je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai dit que ça pourrait être quelque chose de spécial.

Pour les besoins du projet, une piste de curling désaffectée a été transformée en centre d'entraînement.

Une douzaine d'enfants ont déménagé à Consort pour rejoindre l'académie. Ils sont aujourd’hui quelque 160 enfants, dont beaucoup sont venus de villages voisins, à y être inscrits.

Le concept d'école d’excellence implanté à Altario et à Consort a ainsi probablement sauvé les deux écoles rurales de la fermeture. Depuis 2019, une dizaine d'établissements ont été fermés en milieu rural en Alberta.

Avec les informations de Bryan Labby