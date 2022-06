Des chercheuses tentent de mieux comprendre l’anaplasmose à Bromont 

Elles capturent des tiques ainsi que des rongeurs, comme des écureuils et des souris. Les chercheuses prennent ensuite des échantillons de sang sur les animaux captifs pour déterminer s’ils sont porteurs d’anaplasmose, avant de les relâcher.

Chargement de l’image La vétérinaire et étudiante Raphaëlle Audet-Legault avec une cage utilisée pour capturer les rongeurs. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Leurs recherches permettront de compiler des données cruciales, puisque les tiques qui piquent un rongeur infecté peuvent ensuite devenir des vecteurs de contamination pour l'humain. L'anaplasmose cause des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe, mais peut entraîner d’importantes complications si elle n’est pas traitée.

L’objectif de notre étude est de déterminer quelles espèces de micromammifères peuvent être infectées par l’anaplasmose et être un réservoir de la maladie. Si on détermine par exemple que c’est la souris, on peut mieux adapter les interventions , souligne la vétérinaire et étudiante Raphaëlle Audet-Legault.

Grâce à l'étude, il pourrait notamment être possible d’administrer un traitement contre l’anaplasmose aux bonnes espèces de rongeurs. Cette manière de procéder est déjà utilisée sur les souris pour lutter contre la maladie de Lyme. Le traitement est mélangé à un appât, comme du beurre d’arachide, et les rongeurs sont ainsi portés à le consommer.

Chargement de l’image Les traitements sont laissés dans des appâts en plastique. Photo : Radio-Canada

Ce qu’on teste comme hypothèse, c’est qu’en faisant cette intervention, on casse un peu la circulation de cette bactérie-là dans son environnement naturel, et on réduit la possibilité que des gens s’exposent à des tiques infectées quand ils vont marcher dans ces endroits qu’on va traiter , explique la Dre Cécile Aenishaenslin, professeure adjointe à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Les résultats de l'étude pourraient par ailleurs servir à des communautés partout au pays et favoriser des stratégies de lutte efficace contre l’anaplasmose.

On a des questions de recherche qu’on se pose et qu’on ne connaît pas dans le contexte canadien. Il y a des études aux États-Unis, l’anaplasmose circule dans des états du Nord-Est américain beaucoup. [...] Nous, c’est la première fois qu’on expérimente , remarque la vétérinaire épidémiologiste à l'Agence de santé publique du Canada Catherine Bouchard.

Une rencontre publique a été organisée mardi soir à Bromont pour sensibiliser les citoyens aux bons gestes à poser pour éviter la propagation de l'anaplasmose. Les chercheuses demandent aussi aux adeptes de plein air de laisser les pièges et les appâts à souris sur les sentiers pour assurer le bon déroulement de l'étude.

Avec les informations de Thomas Deshaies