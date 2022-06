Santé : Une diminution de services sans précédent en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) procédera à des ruptures de services et à de nombreuses fermetures de lits dans les cinq MRC de la région pour la période estivale.

La plupart des changements débuteront le 12 ou le 18 juin et se termineront au début du mois de septembre.

Tous les programmes sont concernés, la jeunesse, la santé mentale, dépendances, déficiences intellectuelles, trouble du spectre de l’autisme, déficiences physiques, personnes âgées, santé publique, toute la santé physique également, donc tous les programmes sociaux, de réadaptation et de santé , explique la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, dans un message adressé aux employés.

Mme Roy réitère que la main-d’oeuvre disponible est de moins en moins nombreuse et que la situation va se poursuivre au cours des prochaines années.

Je tiens à ce que chacun puisse prendre des vacances, à ce que chacun puisse en profiter , mentionne-t-elle.

Du jamais vu

Il s’agit clairement de la plus importante réorganisation de services de l’histoire du CISSS-AT.

Dans le plan de réorganisation des services pour la période estivale 2022, dont nous avons obtenu copie, on y apprend que de nombreux lits en CHSLD seront fermés et que plusieurs personnes pourraient être transférées dans d’autres lieux, parfois même dans d’autres MRC.

La plupart des hôpitaux de la région seront aussi touchés par des fermetures de lits. Il y aura également une diminution des activités de soutien à domicile partout sur le territoire.

« Au cours de la période estivale, certains services pourraient être réduits ou suspendus temporairement », précise-t-on aussi dans la communication aux employés.

Il est sage et responsable de planifier notre offre de services de façon à maintenir tout ce qui est critique et essentiel partout sur le territoire, garder nos services en région et s’assurer que la charge de travail sur les employés soit acceptable durant toute cette période , ajoute Caroline Roy dans son message aux employés.

Le CISSS-AT réagira officiellement jeudi à 14h30 lors d’une conférence de presse.