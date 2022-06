De la sensibilisation sur la route 169 pour les cyclistes et les automobilistes

Question de limiter les risques d'accidents, le MTQ a ciblé trois endroits jugés à risque sur cette route qui ceinture le lac Saint-Jean. Les ponts et les traverses de pistes cyclables ont donc été priorisés. Mardi, employés du MTQ , policiers, contrôleurs routiers et patrouilleurs à vélo ont rappelé aux usagers passant par Desbiens les bonnes pratiques à adopter pour une bonne cohabitation.

On a la Véloroute qui traverse. Les cyclistes doivent emprunter le pont pour traverser et retraverser du côté du parc Octopus. Il y a un parc aquatique qui s’est ajouté. Il y a beaucoup d’achalandage. Il y a les campings qui sont à proximité. Ça fait qu’on veut vraiment améliorer le partage de la sécurité et sensibiliser les gens aux bonnes pratiques , a mentionné Andrée-Anne Duchesne, porte-parole pour le MTQ .

Chargement de l’image Selon le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, le partage de la route entre vélos et véhicules routiers s'est amélioré au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Des dépliants ont été distribués pour rappeler aux usagers de respecter les distances et les vitesses et de ne pas oublier l'importance des angles morts pour les véhicules lourds.

Les véhicules lourds ont une belle vision à bord de leur véhicule. Ils ont une vision très longue, très loin, oui, mais proche, ils ne sont pas en mesure de voir. Donc si un cycliste se tient juste à côté d’un véhicule lourd, c’est très dangereux , a rappelé Nancy Doucet, lieutenant pour Contrôle routier Québec.

Selon le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, le partage de la route entre vélos et véhicules routiers s'est amélioré au cours des dernières années. Certaines portions restent toutefois problématiques en raison de la vitesse et du trafic sur la route 169. Seize kilomètres de pistes cyclables seront d'ailleurs déplacées hors route pour accroître la sécurité des cyclistes.

Chargement de l’image Des dépliants ont été distribués pour rappeler l'importance des angles morts pour les véhicules lourds. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le dernier enjeu qui reste à régler, c’est les traverses sur les ponts parce que les ponts, forcément, sont étroits et ça, ce sont des sections où il faut être vigilant parce que la proximité des camions et des automobiles par rapport aux cyclistes pose des problématiques de sécurité , a expliqué David Lecointre.

D'autres activités de sensibilisation sont prévues jeudi à Saint-Coeur-de-Marie et mardi prochain à Saint-Gédéon.

D’après un reportage de Mélissa Paradis