La facture du déménagement du marché public de Sault-Sainte-Marie augmente

Le marché — une ancienne usine de pisciculture — est appelé à s’éloigner des écluses très populaires près desquelles il est situé. La Ville souhaite le rapprocher du centre-ville dans ses efforts de revitalisation du secteur.

Lundi soir, huit conseillers municipaux ont voté en faveur d’un financement additionnel de 1,4 million de dollars pour le déménagement. Trois — les conseillers Matt Shoemaker, Matt Scott et Marchi Bruni — s’y sont opposés.

M. Shoemaker estime que le déménagement du marché, dont le coût total surpasse maintenant 10 M$, ne devrait pas continuer d’être financé par l’argent des contribuables et qu’il ne devrait avoir lieu que si la province ou le gouvernement fédéral octroient un appui monétaire.

C’est beaucoup pour notre population à payer, sans contribution du gouvernement provincial [...] et avec une contribution très minimale du gouvernement fédéral au déménagement du Mill Market , explique-t-il.

« À un certain point, on doit regarder combien d’argent des gens qui paient les taxes ici en ville on est prêt à mettre pour faire avancer ce projet. C’est évident que le conseil municipal est confortable avec le 11 M$ qu’on a approuvés jusqu’à hier soir et on verra si les coûts [augmenteront]. Moi, je crois que oui. »