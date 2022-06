Du personnel supplémentaire pour le déneigement à Gatineau

Il a neigé moins que la moyenne à Gatineau cet hiver. Un total de 187 centimètres de neige est tombé entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022, selon Environnement Canada.

Une seule tempête, celle du 17 janvier, a imposé un effort supplémentaire aux quelque 230 employés de la Ville affectés au déblaiement.

Il était alors tombé 31 centimètres de neige en moins de 19 heures. Pour déneiger l'ensemble des trottoirs, il aura fallu 35 h. L'objectif était plutôt de 24 h.

Le déneigement est cependant tributaire de nombreux entrepreneurs privés, qui placent souvent la neige à d'autres endroits que ceux préconisés par la Ville.

Si la neige n’est pas placée à la bonne place [...], ça retarde nos services pour l’ensemble de la grande ville, et après ça, c’est là qu’on reçoit les requêtes , explique Mario Aubé, membre du comité exécutif.

Chargement de l’image Mario Aubé, conseiller municipal du district de Masson-Angers, à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

C’est pourquoi le nombre d’employés affectés à la surveillance et la sensibilisation sera doublé dès l’hiver prochain.

Ce ne sera jamais suffisant. On ne pourra jamais faire en sorte que tous les contrevenants soient pincés sur le fait , ajoute celui qui est aussi conseiller municipal du district de Masson-Angers. Ce qu’on apporte aujourd’hui, c’est d’avoir deux employés supplémentaires sur des horaires variables.

Améliorer maintenant plutôt qu'attendre

Le renouvellement de la politique de déneigement de la Ville de Gatineau est prévu pour 2023. Mais la mairesse France Bélisle ne souhaite pas attendre avant de procéder à des améliorations.

De la neige, il y en a toutes les années. Toutes les années. On doit essayer de faire mieux, d’être en amélioration continue , a déclaré Mme Bélisle en point de presse.

Elle se félicite notamment que la Ville de Gatineau ait déjà procédé à de l’achat de nouvel équipement de déneigement pour être moins dépendante du privé.

Chargement de l’image France Bélisle est d'avis qu'il ne faut pas attendre le renouvellement de la politique de déneigement pour apporter des améliorations aux pratiques de la Ville (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On avait déjà des enjeux de location d’équipement. [...] Les délais sont tellement longs pour obtenir l’équipement, que de se mettre en mouvement maintenant, on espère l’avoir le plus rapidement possible , a poursuivi la mairesse.

L’achat de ce nouvel équipement, évalué à près de 1,5 million $, sera débattu lors de la séance de préparation du budget à la fin du mois, soit avant le dépôt de la nouvelle politique de déneigement, au printemps prochain.

La politique de déneigement actuellement en vigueur remonte à 2006.

Avec les informations de Nathalie Tremblay