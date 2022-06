Grippe aviaire : des carcasses de fous de Bassan sur les plages de l’Î.-P.-É.

Les oiseaux sont principalement des fous de Bassan. La grippe aviaire a été confirmée chez 230 d’entre eux.

Le bilan probable dans le golfe du Saint-Laurent est de plusieurs milliers d'oiseaux, estime Megan Jones, la directrice régionale de l’Atlantique de la Canadian Wildlife Health Cooperative et professeur au Collège vétérinaire de l’Atlantique.

Chargement de l’image Les fous de Bassan peuplent par milliers l’île Bonaventure, en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Josée Basque

La Division des pêches et de la faune de l’Île-du-Prince-Édouard, le Service canadien de la faune et Pêches et Océans Canada (MPO) a aussi participé aux efforts de nettoyage.

Les fous de Bassan peuplent par milliers l’île Bonaventure, en Gaspésie. Ils se reproduisent dans des colonies densément peuplées, ce qui facilite la propagation du virus à mesure que les oiseaux se rassemblent pour nicher au printemps.

Des centaines d’oiseaux malades et morts ont également été trouvés sur les plages de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, et sur les côtes du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

En territoire inconnu

Jusqu’à présent, les oiseaux malades ou morts étaient surtout des fous de Bassan, mais deux guillemots marmettes atteints de la grippe aviaire lors de tests préliminaires ont été repêchés sur une plage de l’est de la province.

On a aussi signalé la présence du virus dans des cormorans à aigrettes au Nouveau-Brunswick.

« Nous essayons juste d’avoir une idée de ce que sont les chiffres, où ils sont touchés et quelles espèces sont impliqués afin que nous puissions au moins suivre ce qui se passe. » — Une citation de Megan Jones, directrice régionale de l’Atlantique de la Canadian Wildlife Health Cooperative

Malheureusement, parce que le virus est dans les oiseaux sauvages, il n’y a pas vraiment de choses que vous pouvez faire , a-t-elle poursuivi.

La grippe aviaire peut être un grave problème pour les agriculteurs si elle se propage des oiseaux sauvages aux volailles domestiques.

Il est difficile de savoir quelle voie prendra la grippe aviaire dans le golfe du Saint-Laurent, a prévenu la spécialiste.

Nous sommes en territoire inconnu ici. C’est nouveau pour notre région , a-t-elle déploré.

Chargement de l’image Un fou de Bassan à l'Île de Lamèque, dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Elle relate que le virus ne survit pas aussi bien dans l’environnement lorsque la température est chaude. La lumière ultraviolette est également bonne pour tuer les virus, dit-elle.

Toutefois, l’espoir d’une météo estivale repoussant le virus est contrecarré par l’inquiétude concernant les conditions dans les colonies de reproduction.

À mesure que le virus continue de se propager, on conseille aux personnes qui gardent des oiseaux domestiques d’éviter tout contact avec des oiseaux sauvages.

D’après un reportage de CBC