Netflix prépare une émission de téléréalité inspirée de Squid Game

La réalité rejoint la fiction – mais pas trop, on l’espère – dans la nouvelle production Netflix inspirée de la populaire série dystopique sud-coréenne Le jeu du calmar (Squid Game). La somme record pour une émission télévisée de 4,56 millions de dollars américains, soit près de 6 millions de dollars canadiens, sera en jeu.

La téléréalité Squid Game: The Challenge est en cours de recrutement dans le monde entier. La production cherche à engager 456 joueurs et joueuses qui savent parler anglais. Comme dans la série, les instructions unilingues seront transmises au moyen d’un mégaphone, et tout le monde doit être en mesure de bien les comprendre.

Le projet a été annoncé mardi lors du Festival international des médias de Banff, en Colombie-Britannique, pendant une table ronde à laquelle participait Bela Baraja, grande patronne de la filiale télé de Netflix.

La plateforme a d’ailleurs confirmé que le créateur et réalisateur du Jeu du calmar, Hwang Dong-hyuk, qui travaille présentement sur la 2e saison de la série, a donné son appui à cette émission de téléréalité.

Pressentir les protagonistes

Les différents défis à relever dans Squid Game: The Challenge seront inspirés de la série de fiction. Toutefois, on ne sait pas encore si la cagnotte sera remise en entier au gagnant ou à la gagnante, ou si une portion sera versée aux finalistes.

La réalisation d’une telle compétition, décrite par Netflix comme une expérience sociale massive , posera d’importantes difficultés logistiques.

Étant donné que la production ne peut prévoir qui réussira à remporter les différents défis, elle devra parvenir à filmer les 456 concurrents et concurrentes dès le début du jeu pour offrir au public un montage lui permettant de suivre tout au long de l'émission les candidates et candidats les plus marquants du jeu.

La première saison du Jeu du calmar, sortie en septembre 2021, est devenue la série la plus populaire de l’histoire de Netflix, avec un nombre record de 1,65 milliard d’heures vues durant ses 28 premiers jours de diffusion.

Squid Game: The Challenge sera divisée en 10 émissions. Le tournage aura lieu au Royaume-Uni à une date encore indéterminée.