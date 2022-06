Le blanchiment d’argent est un problème grave en C.-B., dit le commissaire Cullen

Le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique est un problème grave dont l'impact se fait particulièrement sentir chez les personnes les plus vulnérables de la société au profit de fraudeurs parfois sophistiqués, conclut le rapport Cullen après des années d’enquête et des centaines de témoins entendus.

Le Commissaire Austin Cullen a remis ses observations et ses conclusions dans un volumineux rapport de 43 chapitres totalisant 1830 pages.

L’enquête a été menée dans de nombreux secteurs de l’économie de la province, en particulier dans les casinos, l’immobilier, les institutions financières et les milieux d’affaires, ainsi qu’auprès d’avocats et de notaires.

Si les fonds frauduleux échangés chaque année en Colombie-Britannique sont difficiles à quantifier, ils se chiffrent dans les milliards de dollars, estime l’ancien juge.

Le marché immobilier est particulièrement vulnérable, précise-t-il. Le plus souvent, le blanchiment d’argent se fait par le biais de prêts hypothécaires et de comptes en fiducie, mais il arrive que des transactions frauduleuses soient menées en argent comptant.

Des méthodes sophistiquées

Le rapport note que des blanchisseurs d’argent professionnels et sophistiqués travaillent dans la province .

Selon des preuves amassées par les forces de l’ordre, un seul groupe a blanchi 220 millions de dollars par année par le biais d’une magouille liée à des infrastructures bancaires clandestines et en tirant avantage de règles peu rigoureuses dans le secteur du jeu .

Le commissaire souligne en outre que le manque d’attention porté envers ce problème par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avant 2012 a mené à une croissance non contrôlée de blanchiment d’argent .

Ailleurs sur le web : L'intégral du rapport de la commission Cullen sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre)  (en anglais) Radio-Canada n'est pas responsable du contenu des sites externes.

Un problème à attaquer de front

La Colombie-Britannique a fait des progrès dans sa lutte au blanchiment d’argent, mais davantage reste à faire, croit le Commissaire Cullen, qui presse les gouvernements, les forces de l’ordre et les organismes de règlementation à prendre le problème au sérieux.

Il recommande à la province de nommer un commissaire dédié à la lutte au blanchiment d’argent qui produirait des rapports annuels.

La province devrait également mettre sur pied une unité provinciale du renseignement et d’enquête, le manque d'effectifs et de ressources au sein des forces de l'ordre régulières ne leur permettant pas d'enquêter adéquatement.

Chargement de l’image Le commissaire Austin Cullen a été mandaté pour faire la lumière sur les faits et déterminer les stratégies de blanchiment d’argent dans la province. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

L’ensemble de la société touchée

Le commissaire Cullen rappelle que le blanchiment d’argent touche tous les membres de la société, mais qu’il affecte particulièrement les plus vulnérables. Il estime que peu de choses sont aussi destructives pour le bien-être d’une communauté qu’un gouvernement qui échoue à résister aux tentatives de certains de faire des gains injustement aux dépens d’autrui.

« Je pense qu’on a manqué de volonté quand est venu le temps de s’en occuper. Je ne crois pas que ça équivaut à un échec délibéré, mais je pense que ça représente une défaillance de la volonté. » — Une citation de Austin Cullen, commissaire

Des stratagèmes utilisés par des groupes du crime organisé, comme des fraudes téléphoniques ou encore de l’hameçonnage par courriel, ont fait de nombreuses victimes.

Des institutions bancaires et des propriétaires ont aussi été victimes de fraude hypothécaire. Les pertes liées à ce type de fraude pourraient atteindre près de 500 millions de dollars.

Des employés de casino ont témoigné de dynamiques d’intimidation et de violence qui ciblaient les membres du personnel ainsi que des clients.

Un travail de longue haleine

Le document de plus de 1800 pages est l’aboutissement d’un processus qui a commencé il y a plus de 3 ans.

En mai 2019, le gouvernement néo-démocrate de John Horgan a créé la commission à la suite de la publication de deux rapports accablants. En effet, un comité d'experts avait estimé que le blanchiment d'argent avait dépouillé la province de 7,4 milliards de dollars en 2018.

Depuis le début de la commission, en février 2020, le juge a entendu près de 200 témoins, dont l’ancienne première ministre Christy Clark, plusieurs anciens ministres, des policiers et des responsables de l’industrie du jeu. Il y a eu plus de 133 audiences et 1060 preuves ont été présentées devant la commission.

Austin Cullen avait été mandaté pour faire la lumière sur les faits et identifier les stratégies de blanchiment d’argent dans la province. Le juge devait aussi identifier comment les autorités ont pu, par leurs actions ou par leur inaction, contribuer à la corruption sur le territoire.