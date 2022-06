L’espoir comme moteur de création : un entretien avec Shepard Fairey

L’artiste visionnaire Shepard Fairey, créateur de la marque de vêtements Obey et de la fameuse affiche Hope de Barack Obama, était de passage à Montréal la semaine dernière à l’occasion du festival Mural. De retour à Los Angeles depuis quelques jours, il nous a parlé de la murale géante qu’il a peinte au coin des rues Saint-Laurent et Prince-Arthur, ainsi que de son exposition Paix et Justice, présentée à la Galerie S16 à Westmount jusqu’au 3 juillet.

Comment s’est déroulé votre voyage à Montréal?

Shepard Fairey : C’était vraiment bien. C’était ma deuxième fois seulement à Montréal et j’ai eu la chance de voir un peu plus la ville. La dernière fois que je suis venu, c’était il y a 25 ans avec mes parents, qui étaient surtout intéressés par le Vieux-Montréal et les attractions touristiques. Cette fois-ci, ma priorité était de mettre sur pied mon exposition et de peindre la murale, mais j’ai eu la chance de me promener et j’ai passé un très bon moment.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La murale «Paix et justice» sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de Prince-Arthur, une oeuvre signée Shepard Fairey Photo : Festival Mural/Obey Giant / Shepard Fairey

Quel est le concept de votre murale?

SF : C’est une murale à propos de la paix et de la justice. La femme qui y est représentée est un peu l’archétype de l’activiste, avec la balance de Thémis autour du cou. Elle regarde les passants directement dans les yeux. Il y aussi l’image du fusil d’assaut AR-15 avec des fleurs qui sortent du canon. C’est un motif qui circule depuis la guerre du Vietnam et je crois que c’est très pertinent en ce moment avec la guerre en Ukraine et la violence par armes à feu aux États-Unis.

Combien de temps avez-vous passé à peindre votre murale?

SF : Ça m’a pris trois jours avec une équipe de quatre personnes. Nous commencions tôt le matin pour finir vers 20 h le soir. Nous travaillons très rapidement en équipe parce que nous avons beaucoup de pratique. J’ai fait au-delà de 100 murales, principalement avec le même groupe de personnes, alors nous sommes bien rodés.

Heureusement, la température était de notre côté, à part quelques vents forts la première journée. Lorsqu’il pleut, nous devons tout arrêter parce que les pochoirs sont abîmés et la peinture adhère mal.

Comment êtes-vous entré en collaboration avec Mural?

SF : Je connais le festival depuis l’époque où il a été créé ou presque. Cela fait des années que nous essayons de travailler ensemble, mais ça ne fonctionnait jamais en raison de mon agenda, qui est souvent plein des mois à l’avance.

Lorsque je viens dans une ville pour faire une murale, j’aime aussi en profiter pour organiser une exposition ou une conférence. Cette fois-ci, j’ai eu de la chance : j’ai fait une murale, j’ai été DJ lors de la soirée d’ouverture du festival et j’ai une exposition [à Westmount]. L’attente en a donc valu la peine.

Vous présentez une exposition intitulée Paix et Justice à Westmount. Est-ce que ce sont les seuls thèmes qui y sont abordés?

SF : L’exposition est liée à la murale, bien sûr. La paix et la justice sont des thèmes généraux qui abritent plusieurs sous-thèmes. Les œuvres qui y sont exposées traitent des changements climatiques, de la destruction environnementale, de la paix et de la guerre, du racisme, du sexisme, de la xénophobie et de la nécessité de séparer la politique de l’influence des entreprises.

Ces thèmes sont cohérents avec l’ensemble de mon œuvre. Je symbolise les choses positives avec une fleur qui s’épanouit, un mandala ou un signe de paix. J’utilise souvent des images liées à l’industrie pétrolière pour symboliser la destruction de l’environnement, comme des flammes ou des nappes de pétrole sur l’eau.

« J’essaie de rendre mon travail compréhensible pour une personne qui ne s’intéresserait pas de près à l’art, ni à la politique. J’espère que mes œuvres peuvent servir de porte d’entrée vers quelque chose de plus profond. » — Une citation de Shepard Fairey

Il y a une centaine d'œuvres exposées et l’exposition montre une combinaison des techniques que j’utilise : des sérigraphies sur bois ou métal, des collages, de la peinture traditionnelle, des impressions au pochoir. Je voulais qu’il y ait des pièces abordables et d’autres plus chères, et je voulais aussi montrer toute la gamme des techniques que j’utilise, parce que c’est ma première exposition majeure à Montréal.

Chargement de l’image Shepard Fairey Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

Apparemment, presque toutes les œuvres que vous avez présentées ont déjà été vendues. En reste-t-il quelques-unes?

SF : Oui, je crois que lorsque j’ai quitté Montréal [samedi], il restait moins de 10 œuvres à écouler. C’est génial. C’est important pour moi de continuer à faire les choses que je fais, qui coûtent parfois très cher, comme amener mon équipe à l’étranger, payer les billets d’avion et les chambres d’hôtel. Je finance tout ça avec mes ventes, donc je suis reconnaissant pour chaque personne qui se procure une œuvre. Ça me permet de faire plus de choses que de simplement vendre mon art. Je peux faire des trucs gratuits pour le public et je peux donner de l’argent à des organismes de charité qui me tiennent à cœur.

Vous êtes notamment connu pour avoir créé l’affiche Hope, utilisée par Barack Obama dans sa campagne présidentielle en 2008 comme message d’espoir. En tant qu’Américain, êtes-vous plein d’espoir ou plutôt désespéré de l’évolution de votre pays dans les dernières années?

SF : Je crois que la période qui a mené à l’élection de Trump, et ensuite celle de sa présidence, ont été très éprouvantes pour le pays, créant des divisions qui seront difficiles à réparer. Mais j’ai toujours de l’espoir, parce que j’ai vu que les gens pouvaient être bons les uns envers les autres, qu’ils pouvaient ressentir de la compassion et de l’empathie Je crois simplement que certaines personnes suivent les mauvaises lignes de pensée.

J’essaie toujours de faire en sorte que mon art soit constructif, mais je ne suis qu’une seule personne. Il y a beaucoup de gens qui s’intéressent aux enjeux qui m’intéressent, mais le gouvernement des États-Unis semble dysfonctionnel. Le Congrès n’adopte pas les lois qui reflètent ce que souhaite la majorité des gens, parce que plusieurs États avec des populations plus petites ont autant de pouvoir que d’autres qui représentent beaucoup plus de personnes.

Chargement de l’image L'affiche «Hope» a été un élément visuel mémorable de la campagne à la présidence américaine de Barack Obama en 2008. Photo : afp via getty images / VALERIE MACON

Mais je garde espoir. Ces temps-ci, je regarde les audiences entourant l’insurrection du 6 janvier [à la Maison-Blanche] et je vois comment les membres du Congrès s’efforcent de présenter méticuleusement les façons dont Trump a essayé de miner la démocratie. Lorsque les gens connaissent la vérité, ils prennent de meilleures décisions.

« Sans espoir, il n’y a pas de raison d’agir et l’action est un élément crucial de ma philosophie. La meilleure thérapie pour vivre avec certaines réalités difficiles est de prendre le temps de les analyser et de créer quelque chose de mieux. J’ai besoin d’espoir pour rester motivé. » — Une citation de Shepard Fairey

Croyez-vous que votre sens de la justice sociale s’est dissipé avec le temps ou au contraire, qu’il s’est renforcé?

SF : Je crois que mon sens de la justice sociale est plus fort que jamais, parce que quand j’étais jeune, je n’en connaissais pas assez pour commenter tous les enjeux qui me semblaient compliqués, même si j’ai toujours fait mes recherches sur les sujets que j’abordais.

Avec le temps, je me suis rendu compte que plusieurs personnes dans le gouvernement ne sont pas plus crédibles sur les sujets qu’elles abordent, du moins pas plus crédibles que le citoyen moyen. Je suis devenu plus franc avec le temps.

Plusieurs villes tentent de se débarrasser de certaines formes d’art de rue, comme les graffitis ou les tags, qu’elles considèrent comme des nuisances visuelles. Croyez-vous que l’art de rue doit être visuellement plaisant pour avoir sa place?

SF : La façon dont je vois les choses, c’est que toutes ces formes d’art viennent d’un élan, d’une pulsion similaire, même si ça ne veut pas dire qu’elles sont toutes de la même qualité. Ce que les gens trouvent attrayant ou pas est toujours subjectif.

Je crois que les gens qui choisissent de faire de l’art de rue sont à la recherche de moyens d’expression et d’émancipation, et ils doivent souvent apprendre leur art en public. La première partie de leur courbe d’apprentissage ne sera pas nécessairement belle, mais après quelques années, les gens pourront peut-être voir une valeur ajoutée [à l’environnement urbain]. Si l’on met un frein à ce processus, la progression des artistes sera également ralentie. Je ne crois pas que les artistes de rue devraient être sanctionnés, parce que si les gens n’ont plus de moyen d’expression, ils risquent d’être plus frustrés et plus en colère. Les artistes de rue cherchent seulement un exutoire.

Chargement de l’image Obey Giant est une affiche de Shepard Fairey basée sur un portrait du lutteur français André Roussimoff, dit André the Giant. Photo : Facebook/Obey Giant

En tant que créateur de la marque de vêtements Obey, inspirée par un mouvement militant, que penses-tu des entreprises qui utilisent la justice sociale comme image de marque ou comme outil de marketing?

SF : Je crois que l’authenticité et la sincérité sont très importantes. Je me suis servi de la justice sociale pour ma ligne de vêtements, mais en même temps j’ai redonné aux causes sur lesquelles portent mes œuvres. Avec Obey, nous organisons deux fois par an le Obey Awareness Program et les fonds récoltés vont à des organismes comme 350.org, qui lutte contre les changements climatiques, ou encore le Southern Poverty Law Center, un organisme de protection des droits des minorités et d’amélioration des lois les concernant. Nous donnons aussi de l’argent à Brady Campaign, une association réclamant une réglementation plus stricte des armes à feu aux États-Unis.

Plusieurs entreprises projettent une image qui semble indiquer que certaines causes leur tiennent à cœur, mais je ne sais pas si elles sont investies de façon aussi authentique que moi. D’un autre côté, si une entreprise croit qu’elle doit améliorer son image pour suivre la mentalité de sa clientèle, le monde en bénéficie probablement. En fin de compte, c’est à chaque consommateur de décider si les entreprises qu’il soutient sont alignées avec ses valeurs.