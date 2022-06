Un inventaire de la grive de Bicknell réalisé dans la réserve faunique de Matane

Dimanche, 11 individus ont été répertoriés par les équipes mobilisées, qui étaient réparties sur quatre montagnes situées dans la réserve faunique de Matane, entre le mont Jimmy-Russell et le lac Matane.

C’est un oiseau qui est très furtif, qui se cache et qui est très rapide , explique le porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs, Louis Fradette.

Chargement de l’image La grive de Bicknell est une espèce menacée qu'on retrouve seulement en Amérique. L'oiseau niche sur 17 sommets des monts Chic-Chocs, un lieu privilégié pour la nidification. Photo : Louis Fradette

Des haut-parleurs diffusant des enregistrements de cris de grive de Bicknell ont été utilisés pour repérer les individus nichant dans ce secteur, jusque-là considéré comme un habitat potentiel de l’espèce.

La grive de Bicknell niche seulement dans les Appalaches et dans les Chic-Chocs pour se reproduire, et passe l’hiver à Cuba et en République dominicaine.

Coupes forestières

Ces observations ont été réalisées dans des zones où sont prévues des coupes forestières dès 2022-2023 afin de récupérer le bois endommagé par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Louis Fradette croit que la société québécoise a la responsabilité collective de protéger la grive de Bicknell.

Il demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de ne plus permettre les coupes dans son habitat.

Il faut protéger son habitat pour protéger l’espèce. C’est une espèce parapluie : si on protège la grive, on protège d’autres espèces, comme la paruline rayée , explique Louis Fradette.

« Si on détruit son habitat, la grive de Bicknell va disparaître. » — Une citation de Louis Fradette, porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs

À cause de délais au MFFP pour enregistrer cet inventaire, Louis Fradette craint que des coupes forestières dans l’habitat de la grive de Bicknell soient effectuées durant l’été.

Il souligne aussi que le bois atteint par la tordeuse des bourgeons de l'épinette en haute altitude a une grande valeur écologique puisqu'il nourrit le sol en se décomposant et sert de terreau à la régénération des forêts.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n’avait pas répondu à nos questions au moment de publier.

Avec la collaboration de Joane Bérubé