Les inquiétudes des producteurs maraîchers du Saguenay-Lac-Saint-Jean grandissent

Depuis le début du mois de juin, le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a connu que quatre journées sans pluie selon Environnement Canada. Conséquemment, les inquiétudes des producteurs maraîchers vis-à-vis de leur récolte continuent de grandir et le travail dans les champs est de plus en plus compliqué.

Les champs sont très gorgés d'eau, alors on a fait nos semis, mais ça prend du temps avant que la graine sorte de la terre. C'est très humide, il faudrait du soleil, de la chaleur. Là, on a de l'eau en masse, ça serait correct, mais il manque juste l'autre petit bout! , a soutenu la copropriétaire de la Ferme La Rouquine à Chicoutimi, Guylaine Beaulieu.

Il y a quelques jours, l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean a d'ailleurs lancé un appel à l'aide au gouvernement du Québec, craignant de perdre d'importantes retombées liées à la production estivale.

Tout comme les agriculteurs, les producteurs maraîchers de la région ont de la difficulté à entretenir leurs terres. Cela amène une inquiétude chez certains d'entre eux qui craignent de voir une partie de leur récolte détruite.

Il y a des affaires qu'on va oublier, qu'on ne sera pas capable d'avoir. Mon maïs sucré, je ne sais pas... J'en ai fait sur le plastique, je vais peut-être bien en réchapper un peu. Tu sais, quand tu nourris un kiosque de légumes, il faut que tu aies pendant deux mois de temps plusieurs variétés, mais ça, ça va être un gros problème , a confié le copropriétaire de la Ferme Éloïse Truchon à Alma, Éloi Truchon, pointant simultanément des endroits dans la terre où des graines ont été semées, mais où rien n’a encore poussé.

« Je commence à être un peu plus inquiète. J'ai hâte que ça sorte. » — Une citation de Guylaine Beaulieu

Les gros problèmes qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de rien faire avec la machinerie. On attend, mais on devient impatient d'attendre et ce n’est pas facile pour le moral. Ce n’est pas juste pour moi, c'est tous les producteurs. La région est quand même une grosse région de production et il n’y a rien qui se déroule cette année comme la normale. Il va y avoir de grosses répercussions pour le consommateur je pense , croit Éloi Truchon.

La Financière agricole à l'affût

La Financière agricole se dit bien au courant des besoins des agriculteurs et des maraîchers sur le terrain. Vingt avis de dédommagements ont été enregistrés jusqu'à maintenant, mais le directeur régional, Yves Lefebvre, estime que les demandes devraient augmenter dans les prochaines semaines en raison de la date limite de semis fixée au 15 juin.

De nombreux agriculteurs pourraient ne pas avoir le temps de semer leurs cultures. Toutefois, des protections spéciales sont prévues dans leur cas.

C'est une combinaison de pluies abondantes avec des retards dans les superficies ensemencées. La combinaison de ces deux-là fait en sorte que c'est une situation exceptionnelle. [...] On s'attend encore à plusieurs enregistrements d'avis de dommages , a prédit le directeur régional de la Financière agricole, Yves Lefebvre.

