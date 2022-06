Des régions de la Saskatchewan inondées sous la menace de nouvelles pluies

Plusieurs zones du centre-ouest et du sud-ouest de la Saskatchewan sont touchées par les inondations après une pluie abondante qui s’est abattue sur cette partie de la province. De nouvelles pluies sont attendues à plusieurs endroits.

Terri Lang, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré que la région de Battleford a été la plus touchée. Il est tombé 100 millimètres d'eau. Et cela en l'espace de six ou sept heures.

D'autres régions ont également reçu de fortes pluies. Watrous et Manitou ont accumulé plus de 50 mm d'eau et Rosetown a reçu environ 46 mm, souligne Mme Lang.

Nous savons qu'il y a eu suffisamment de pluie pour provoquer des inondations localisées , a-t-elle dit au sujet des précipitations à Watrous et Manitou.

Des villes entièrement inondées

De nombreux résidents témoignent d'une situation difficile dans ces régions suite à ces précipitations.

Selon Boyd Wakelin, un résident de Battleford, l'eau s'est répandue sur les routes et a rendu la circulation difficile. Beaucoup de gens ont de l'eau dans leur sous-sol et la pluie a atteint six à huit pouces [ de hauteur].

Rien qu'en traversant l'allée pour me rendre à mon camion, vous n'aviez pas d'autre choix que de marcher dans une flaque d'eau qui descendait de l'allée arrière , déclare-t-il.

Dans certaines zones de la ville, l'eau s'écoule par-dessus les trottoirs. Le système de drainage n'a pas pu suivre , poursuit-il. M. Boyd Wakelin a déclaré toutefois que sa propriété n'avait subi aucun dégât des eaux, mais que ses voisins n'avaient pas eu cette chance.

Pour sa part, le directeur administratif de la Ville de North Battleford, Ash Alam, a déclaré que la zone la plus touchée de la localité était West Park.

Les entrées du garage ont été emportées. Certaines routes sont en très mauvais état , raconte-t-il. M. Alam a ajouté que les zones autour des écoles ont également été inondées, mais qu'elles sont en meilleur état aujourd'hui.

M. Alam précise que la ville a ouvert une nouvelle installation de traitement des eaux usées le mois dernier et que celle-ci a parfaitement géré l'afflux d'eau de pluie.

Avertissements de pluie pour le nord et le centre

Environnement Canada à émis mardi matin des avertissements de pluie pour le nord et une partie du centre de la Saskatchewan. Ces avertissements vont de Melfort au Parc national de Prince Albert, La Ronge, et jusqu'à Meadow Lake et Buffalo Narrows.

Une ligne d'orages en provenance du Montana serait à la base de cette situation, informe la météorologue Terri Lang. Plus de 50 à 90 millimètres de pluie sont attendus d'ici jeudi matin. Il y a également un risque d'averses orageuses, prévient-elle.

Les orages n'ont cessé de se déplacer au-dessus de la même zone, encore et encore et encore , a déclaré M. Lang.

Mme Lang indique que le même système météorologique est verrouillé sur la province, et que l'activité de pluie et d'orage se poursuivra à mesure que la dépression tourne.

Les chiffres les plus élevés semblent se trouver dans la région de Buffalo Narrows, Meadow Lake, La Ronge et le nord de Prince Albert , a déclaré M. Lang.

Des vents assez forts pourraient se développer dans une grande partie du sud de la Saskatchewan.

Avec les informations de Fiona Odlum