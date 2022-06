La première ministre du Manitoba est toujours la moins populaire au pays

C’est une baisse par rapport à un taux de 25 % en mars. Mme Stefanson n’a jamais dépassé cette figure depuis qu’elle a pris le relais de Brian Pallister à la tête du Manitoba, précise la firme dans son rapport accompagnant le sondage.

De plus, le rapport attribue notamment ces résultats à la position de la première ministre manitobaine par rapport au salaire minimum dans la province et les critiques à son endroit, qui affirment que Mme Stefanson évite les questions des médias et de l’opposition.

Avec un tel taux d’approbation, Heather Stefanson se retrouve derrière le premier ministre albertain Jason Kenney, qui a annoncé sa démission en mai et qui a obtenu un taux d’approbation de 32 %.