Val-d’Or mise sur la culture pour animer le centre-ville

La programmation de Culture VD, dévoilée mardi, renferme comme principale nouveauté une activité de cirque déambulatoire, sur la 3e Avenue. Le Cirque des frères Collini y sera en vedette du 25 au 28 juillet. La Place Albert-Dumais retrouvera aussi ses Jeudis en scène, avec des spectacles de musique tout au long du mois d’août.

Pour la mairesse Céline Brindamour, ces activités culturelles représentent un geste concret pour inciter la population à se réapproprier le centre-ville.

« C’est sûr que pendant la pandémie, les gens n’avaient pas le réflexe de venir au centre-ville. On a voulu que le Service culturel mette le paquet et donne envie aux gens de venir dès le début de la saison. C’est à eux le centre-ville. » — Une citation de Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

« Tout le monde a envie de se revoir et c’est le temps de donner un coup et de complémenter les autres activités proposées par les organismes et les festivals », ajoute la première magistrate de Val-d'Or.

Chargement de l’image La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dans des quartiers ruraux

La programmation prévoit aussi des spectacles à Val-Senneville et à Vassan dans le cadre de la tournée Au pays des pick-up, en plus d’activités de conte, de la confection d’une murale et d’une exposition photographique.