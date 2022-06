Deux conventions collectives renouvelées dans la région

Du côté de la Fonderie Saguenay, à Chicoutimi, l’entente d’une durée de 15 mois a été présentée par le comité de négociation et comprend des augmentations salariales de 15 %. Une clause de protection contre l’inflation des prix à la consommation est aussi comprise. Pour favoriser la conciliation travail-famille, l’horaire de travail a aussi été amélioré.

Pour ce qui est de l’Association sportive Onatchiway, l’entente était rétroactive au 1er avril. Cette première convention collective est d'une durée de quatre. ans.

Au plan salarial, les préposés au poste d’accueil obtiennent entre 8 % et 10 % en 2022. Les patrouilleurs, les journaliers-manœuvres et les préposés à l’hébergement obtiennent entre 12 % et 13 % en 2022. Par la suite, tous les employés obtiennent 4% en 2023 et en 2024 et 3,5% en 2025. Tous sont membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce.