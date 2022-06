Plus de 240 mm de pluie reçus depuis un mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les 31 derniers jours ont été exceptionnellement pluvieux au Saguenay et au Lac-Saint-Jean alors qu’il est tombé un total de plus de 240 mm de pluie.

En comptabilisant la pluie tombée dans la période du 14 mai au 13 juin, la station de la base de Bagotville a reçu 240,7 mm. Pour la même période, à la station de l’aéroport de Roberval, il y a eu 247 mm au total.

Selon Environnement Canada, la moyenne normale au mois de juin pour Bagotville s’établit à 88 mm et à 80 mm pour mai.

Quantité de pluie reçue depuis 31 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean Quantité de pluie reçue depuis 31 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean Bagotville Roberval Du 14 au 31 mai 96,2 mm 171,6 mm Du 1er juin au 13 juin 144,5 mm 76,2 mm Total 240,7 mm 247,8 mm

Davantage de pluie en mai au Lac

Alors qu’il y avait eu plus de précipitations en mai au Lac-Saint-Jean, la situation s’est inversée en juin.

Depuis le début du mois présent, il y a eu 144 millimètres de pluie à Bagotville et 76 à Roberval. Pour les 18 derniers jours de mai, les rôles étaient inversés, avec respectivement 96 mm au Saguenay et 171 au Lac-Saint-Jean.

Chargement de l’image Le niveau des rivières, comme ici la Mistassini, était particulièrement élevé en mai au Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

On peut penser qu'on va avoir peut-être le mois de juin le plus pluvieux enregistré pour l'aéroport de Bagotville, parce que le record est près de 190 millimètres et on a jusqu'à la fin du mois de juin pour le battre, donc il nous manque un peu plus de 45 millimètres à ramasser , a indiqué Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

30 mm en 30 minutes lundi

Pour ce qui est des orages qui se sont abattus lundi dans la région, et qui ont causé plusieurs glissements de terrain au Saguenay, Simon Legault estime que ce n’est pas tant la quantité reçue qui a joué un rôle, mais plutôt la courte période durant laquelle la pluie est tombée.

Chargement de l’image Un bâtiment s'est retrouvé sur le toit quand le terrain a glissé lundi soir à La Baie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Encore une fois, le sol est gorgé d'eau et quand on a des orages comme hier, ça arrive trop rapidement. Un 30 mm, ce n'est pas énorme, mais quand ça tombe en une demi-heure, c'est très, très dur pour les canalisations d'absorber ça. Ça amène les débordements qu'on a vus, aussi, des problèmes au niveau de la stabilité des sols, bien c'est quelque chose qui, malheureusement, est présent dans des situations comme ça , a-t-il poursuivi.

Un épisode de pluie est attendu encore jeudi et vendredi. Toujours Simon Legault, le système devrait arriver dans la région jeudi en soirée, avec de la pluie vendredi, peut-être jusqu'à samedi.

Avec des informations de Chantale Desbiens et Myriam Gauthier