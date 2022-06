Hausse des signalements à la DPJ en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Sur les 2068 signalements, 692 ont été retenus. Il s’agit d’une augmentation de 10 % si l’on compare au bilan du dernier exercice.

Comme dans l’ensemble des régions du Québec, la Direction de la protection de la jeunesse de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a dévoilé, mardi, le bilan annuel de ses interventions 2021-2022.

Chargement de l’image La direction régionale de la DPJ dévoilait son bilan de la dernière année, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Pour la directrice de la protection de la jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par intérim, Michelle Frenette, l’augmentation des signalements n’est pas situation tolérable, même si elle y voit un peu d’espoir. Ça veut dire que la population est bienveillante et ça veut dire que les gens écoutent les enfants, qu’on a l’impression qu’il y a parfois des enfants en détresse donc on le signale, fait valoir la responsable du service.

« Que la DPJ reste ou non, c’est une chose, mais d’avoir minimalement évalué une situation peut faire la différence. C’est rassurant de savoir que la population répond » — Une citation de Michelle Frenette, directrice de la protection de la jeunesse Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par intérim

Le plus grand nombre de signalements et de signalements retenus ont été observés dans les MRC du Rocher-Percé, soit 375 et dans celle de La Côte-de-Gaspé, soit 472.

Le taux de signalements retenus est semblable d’une MRC à l’autre, relève la directrice de la protection de la jeunesse par intérim.

Les signalements effectués dans la région proviennent en majorité des employés d’organismes publics. Une tendance qui était également observable au bilan de l’an dernier.

Principales raisons des signalements en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine La négligence : 24,7 % Les mauvais traitements psychologiques : 23 % Les mauvais traitements physiques : 14,3 %

Les mêmes problématiques reviennent d’année en année, selon la directrice régionale de la DPJ. Mais, les mauvais traitements psychologiques, qui concernent surtout la violence conjugale, la violence familiale, les conflits de couple et de séparation, prennent beaucoup d’ampleur , précise Mme Frenette.

Chargement de l’image Dans son bilan, la direction de la protection de la jeunesse rapporte une hausse de 24,5 % des signalement traités au cours de 2021-2022, pour un total de 2068. Photo : Radio-Canada

À l’échelle provinciale

Au Québec, les DPJ ont traité plus de 132 600 signalements au cours de l’année 2021-2022, comparativement à plus de 117 900 l’an dernier, ce qui correspond à une augmentation de 12,5 %.

Près de 43 680 signalements ont été retenus. Il s’agit d’une baisse des signalements retenus de 2,3 %.

Un texte de Marguerite Morin