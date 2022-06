Xavier Dolan est la nouvelle voix de Buzz Lightyear en français

Le nouveau film Lightyear sort vendredi. Et c’est l’acteur et réalisateur québécois Xavier Dolan qui prête sa voix au célèbre astronaute découvert dans la série de films Histoire de jouets. L’acteur américain Chris Evans double Buzz Lightyear dans la version originale de Lightyear.

Lightyear, qui promet de dévoiler l’origine de Buzz Lightyear, raconte la quête de l’astronaute pour retourner chez lui après s’être échoué avec son équipage sur une planète à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre. Toutefois, cette mission se retrouve menacée par l’Empereur Zurg et une armée de robots.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce n’est pas la première fois que Xavier Dolan fait du doublage au cinéma puisque c’est sa voix qu’empruntent les personnages de Peur dans le film animé Sens Dessus Dessous (Inside Out), de Ron Weasley dans la série de films Harry Potter ou encore de Jacob Black dans Twilight.

Dans les quatre premiers opus d’Histoire de jouets, c’est Mario Desmarais qui prêtait sa voix à Buzz Lightyear au Québec.

Le film banni dans plusieurs pays en raison d’une scène montrant un couple homosexuel

Ce nouveau film signé Disney et Pixar ne sortira pas dans 14 pays du Moyen-Orient et d’Asie, dont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, la Malaisie ou encore l’Égypte et le Liban, en raison d’une scène où la collègue féminine de Buzz Lightyear embrasse sa conjointe.

Chargement de l’image Buzz Lightyear et son équipage dans leur vaisseau spatial. Photo : Pixar

Disney attend la réponse de la Chine, mais Lightyear ne prendra probablement pas non plus l’affiche sur le marché chinois – le plus gros au monde, car les autorités chinoises ont demandé à Disney de couper des scènes du film, ce que l’équipe de production et de réalisation refuse de faire.

Par le passé, la Chine a déjà banni des représentations de l’homosexualité au grand écran.