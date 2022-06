La Salle intermédiaire devrait bientôt voir le jour à Sherbrooke

La salle doit comprendre 300 places destinées aux enfants et aux adolescents. Elle devrait être construite à côté du Centre des arts de la scène Jean-Besré, au centre-ville.

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy et la députée de Saint-François Geneviève Hébert ont annoncé un nouvel investissement de plus de 3,3 millions $ pour la construction de cette salle mardi lors d’une conférence de presse. Cette somme s’ajoute à d’autres montants annoncés dans le passé pour refléter la mise à jour de l’évaluation des coûts du projet, qui est passée de 8 millions $ à 14,7 millions $ au fil des ans. La Ville de Sherbrooke devrait aussi investir près de 2 millions $ dans le projet.

L e projet est issu d’un partenariat entre la ville, Côté scène, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Comme ça fait plusieurs années, le projet a été annoncé pour la première fois autour de 2013, les évaluations ont dû être mises à jour continuellement. Chaque fois qu’il y avait une nouvelle évaluation de coût, les trois principaux partenaires ainsi que Côté scène devaient réitérer leur volonté d’aller de l’avant et d’augmenter leur contribution , explique la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin.

« Le ministère vient annoncer que oui, il va continuer de soutenir le projet à la hauteur de l’évaluation qu’on en a fait. C’est une étape de plus pour la réalisation. » — Une citation de Lilie Bergeron, directrice de Côté Scène

La semaine dernière, on a fait le lancement des appels d’offres, donc on est dans les vraies étapes de réalisation, on n’est plus dans la conception, dans le rêve. On est en train de réaliser le projet, et Mme Roy vient nous dire aujourd’hui on continue, ce projet-là est important , ajoute Lilie Bergeron.

La salle devait initialement être construite en 2019, avait-on annoncé en 2017. Mme Bergeron croit toutefois que l’attente était prévisible dans le cadre d’un tel projet.

Je crois qu’on n’a pas du tout sauté aucune étape. Il y a quelque chose de normal, j’ai l’impression, dans ce type de projet là, car c’est un projet d’envergure, mais on est rendus. Quand on dit que les appels d’offres sont publicisés, le financement est confirmé, on est rendus, là , s’exclame-t-elle.

Quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, c’est parce que l’Estrie était dans les dernières au Québec en matière de fréquentation des jeunes aux spectacles de théâtre et de danse [...] Je pense que les élus et les politiciens qui représentent la population ont pris ça en main, et c’est grâce à notre volonté et à notre acharnement [...] qu’aujourd’hui, on est rendus à cette étape-là , soutient-elle.

La salle pourra notamment accueillir le milieu scolaire et permettra une meilleure proximité avec les artistes.

Pendant la conférence de mardi, la députée Geneviève Hébert a également rappelé le plan de relance pour le centre-ville de Sherbrooke, qui comprend une enveloppe de 1,2 million $. Il prévoit entre autres l’aménagement de deux espaces de travail, qui regrouperont respectivement des entreprises des technologies de l’information et des artistes-entrepreneurs.

Avec les informations d'Anik Moulin et d'Alexis Tremblay