La Cour d’appel rejette la demande de Yohan Tardif-Joubert

La procureure de la défense, Me Maryse Beaulieu, réclamait l'acquittement de son client, alors âgé de 29 ans au moment des faits reprochés.

Elle a tenté de prouver à la Cour d'appel que le jury n'avait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances entourant cette histoire pour rendre son verdict. Selon Me Beaulieu, la position de vulnérabilité de Yohan Tardif-Joubert et l'aspect de légitime défense ont été oubliés.

L'avocate reprochait aussi aux jurés d'avoir rendu un verdict incompatible, puisque son client avait été reconnu non coupable de l'accusation de tentative de meurtre.

Elle estimait finalement que le juge François Huot aurait dû répéter les faits plus souvent pour mieux guider le jury.

La Couronne se dit quant à elle satisfaite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Dès le départ, du côté du DPCP , on était convaincu que les procédures ont été impeccables du début à la fin du procès , affirme Me Normand Morneau-Deschênes, procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Selon lui, la décision de la Cour confirme qu'aucune erreur n'a été commise au cours du procès.

Yohan Tardif-Joubert purgera donc la peine de 18 mois de prison qui lui a été imposée.