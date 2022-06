Le projet d’immeuble à logements en péril à Baie-Johan-Beetz pour réparer l'aqueduc

La Municipalité doit puiser près de 300 000 $ de son budget de 500 000 $ qui était prévu pour les nouveaux logements locatifs afin de rembourser le coût des travaux de l'hiver dernier lié au gel du système d'aqueduc.

Projet reporté : des citoyens restent sur leur faim

Des résidents de la Minganie qui souhaitent habiter à Baie-Johan-Beetz sont déçus du report d'un projet municipal de développement résidentiel.

La directrice générale de Baie-Johan-Beetz, Cindy Fortier, cherche depuis plus d'un an un logement au village. Selon elle, la dernière vente d'une maison à Baie-Johan-Beetz remonte à près d’un an.

« Je ne pense pas qu’il y ai d’autres maisons à vendre prochainement. Honnêtement, je pense qu’on va attendre un bon bout encore. » — Une citation de Cindy Fortier, directrice générale de Baie-Johan-Beetz

Chargement de l’image La directrice générale de Baie-Johan-Beetz, Cindy Fortier, cherche depuis plus d'un an un logement au village. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Elle habite actuellement dans le village voisin d'Aguanish, à près de 60 km de son lieu de travail. Elle croit que le report du projet de multilogements ne fera qu'accentuer la dévitalisation de Baie-Johan-Beetz.

Baie-Johan-Beetz, depuis deux, trois ans ou plus, se bat pour accueillir de nouveaux arrivants, prendre la relève, avoir de la main-d'œuvre dans les commerces ici. C'est sûr, sûr, sûr que [le report du projet] va retarder [la revitalisation] , explique celle qui est aussi directrice générale.

Chargement de l’image Olivier Côte, un résident de Baie-Johan-Beetz, a fait du porte-à-porte cet hiver pour distribuer de l'eau aux résidents du village. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Olivier Côté fait lui aussi partie des quelques nouveaux arrivants qui cherchent à acquérir une propriété à Baie-Johan-Beetz.

Je suis rendu à un stade, à 33 ans, où j'ai envie d'avoir mon chez-moi. Je regarde mes options disponibles, mais avec les coûts de construction, construire neuf, ce n’est pas évident , souligne Oliver Côté.

De son côté, le maire de Baie-Johan-Beetz, Martin Côté, soutient avoir fait les démarches auprès du gouvernement du Québec pour obtenir une aide financière.

Chargement de l’image Martin Côté est le maire de Baie-Johan-Beetz. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Moi je ne compte pas sur ça [l’aide financière du gouvernement]. Ça a été assez clair dans les dernières communications qu’on a eues avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ( MAMH ) , martèle le maire en entrevue.

Même si le projet immobilier est sur la glace, le maire espère tout de même voir la construction de logements à Baie-Johan-Beetz éventuellement, mais sans compromettre les états financiers de la Municipalité.

Le ministère des Transports et le MAMH n’ont pas répondu à nos demandes d'entrevue à ce sujet.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe.