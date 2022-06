Martine Ouellet de passage sur la Côte-Nord

Elle indique être dans la région pour observer les effets des changements climatiques sur le fleuve Saint-Laurent.

Actuellement, on est en tournée pour venir rencontrer les gens de la Côte-Nord et constater, sur place, les impacts des changements climatiques qui se font déjà sentir ici, sur la Côte-Nord , dit la cheffe.

Mardi, elle a accompagné l'environnementaliste et photographe Jacques Gélineau sur l’île Nue au parc national de l'Archipel-de-Mingan.

Jacques Gélineau est vraiment un écologiste et activiste qui nous expose à tout l’impact [des changements climatiques] sur les températures de l’eau et sur le phytoplancton et le zooplancton, qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire de l'ensemble de la faune marine d’ici , affirme-t-elle.

La cheffe du parti Climat Québec, Martine Ouellet, a visité le parc national de l'Archipel-de-Mingan avec l'environnementaliste Jacques Gélineau.

Durant son passage sur la Côte-Nord, elle compte aussi rencontrer des représentants des communautés autochtones et des politiciens.

Je suis allée à la rencontre des autochtones du côté du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles. J’ai aussi eu l’occasion de rencontrer la majorité du conseil de bande de Mingan et je vais rencontrer le conseil de bande de Betsiamites jeudi. Je vais aussi avoir l’occasion de rencontrer le maire de Sept-Îles et le maire de Havre-Saint-Pierre , note Martine Ouellet.

Climat Québec est un parti indépendantiste qui met la lutte contre les changements climatiques au centre de ses priorités.

« Clairement, les changements climatiques, il faut s’y attaquer. C’est pour ça que Climat Québec a été fondé, un parti indépendantiste dédié au climat. » — Une citation de Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec

Après avoir échoué à deux reprises à se hisser à la tête du Parti québécois, Martine Ouellet a par la suite dirigé le Bloc québécois de 2017 à 2018 (archives).

Candidate à nouveau dans Marie-Victorin

En avril dernier, lors de l’élection partielle dans Marie-Victorin, Martine Ouellet s’était présentée comme candidate de son nouveau parti. Elle est arrivée en sixième position avec 1,90 % des votes.

La cheffe confirme qu’elle compte se représenter à nouveau dans Marie-Victorin pour le scrutin provincial d’octobre prochain.

C’est la circonscription dans laquelle je demeure depuis d’ailleurs très longtemps. Donc, c’était tout naturel pour moi [de se présenter] lors de la partielle, mais c’est tout naturel de continuer dans Marie-Victorin , explique-t-elle.

Martine Ouellet ajoute que son parti présentera des candidats dans chacune des 125 circonscriptions du Québec en vue des prochaines élections provinciales.

La cheffe n’a pas précisé le moment de l’annonce des candidats de Climat Québec sur la Côte-Nord.

La formation politique a été fondée l’année dernière par l'ancienne députée péquiste et ancienne cheffe du Bloc québécois, Martine Ouellet. Climat Québec a officiellement été reconnue par Élections Québec le 2 août 2021.